Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

EUA falam em ‘consequências severas’ ao Irã, Brasil tem nota de crédito elevada, quase 200 bets autorizadas no país e outras notícias para começar esta quarta-feira (2).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas elogia Irã, e EUA falam em consequências severas. Líderes ocidentais condenam lançamento de cerca de 200 projéteis em Israel por Teerã em meio a escalada do conflito.

BETS NO BRASIL

Governo divulga quais bets estão autorizadas a operar. Apostadores de plataformas que não estão na relação têm até 10 de outubro para sacar valor disponível na conta.

MERCADO

Moody’s eleva nota de crédito, e Brasil fica a um passo de grau de investimento. Agência afirma que perspectiva econômica do país é positiva, mas chama atenção para incerteza fiscal e dívida ainda elevada.

JUSTIÇA

X diz que pagará todas as multas exigidas, e Moraes manda liberar contas bancárias da rede. Ex-Twitter afirma que irá bancar os R$ 28,6 milhões com recursos oriundos do exterior, sem usar valores da Starlink.

SÃO PAULO

Presos em SP sofrem com fome, calor e falta de remédios, diz relatório. Peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visitaram nove estabelecimentos; OUTRO LADO: secretaria diz que documento não reflete reformas recentes.

PREVIDÊNCIA

Auditoria do INSS aponta R$ 45 milhões em descontos indevidos nas aposentadorias. Cerca de 30 associações estão sendo investigadas pelo instituto; entidades podem perder contrato com Previdência.

MÉXICO

Com exaltação às mulheres, Sheinbaum toma posse da Presidência no México. Primeira política a governar o país inicia mandato destacando pioneirismo e em meio a polêmica reforma do Judiciário.

ISRAEL EM GUERRA, 1 ANO

Líder do Hamas tem ‘olhos de assassino’, diz seu interrogador em Israel. Para ex-chefe do setor, que vê o grupo como pior que o Estado Islâmico, Yahya Sinwar nunca irá ceder e não há paz à vista.

AMÉRICA LATINA

Avião de Lula pousa depois de 5 horas voando em círculos por problema após decolagem. Presidente brasileiro realizou viagem oficial de dois dias ao país para a posse da nova líder mexicana, Claudia Sheinbaum.

VIOLÊNCIA

Mototaxista é morto no RJ após milicianos encontrarem foto de arma de gel em celular, diz família; Criminosos abordaram o jovem na chamada ‘rua da morte’, em Jacarepaguá; polícia apura motivação do crime.

VIVER

Brasil tem pelo menos 14 supercentenários, pessoas com mais de 110 anos. Mulheres são maioria entre os mais velhos; além da genética, especialistas citam hábitos saudáveis como motivo.

TELEVISÃO

Ex-diretor de Eliana, Ariel Jacobowitz deixa o SBT após 20 anos na emissora. Executivo comandava o programa Chega Mais; segundo TV da família Abravanel, saída foi em comum acordo.

CELEBRIDADES

Michael Schumacher é ‘visto’ pela primeira vez em 11 anos no casamento da filha, diz jornal. Ex-piloto de Fórmula 1, que sofreu acidente em 2013, teria presenciado união de Gina-Maria com Iain Bethke na Espanha.

SAÚDE MENTAL

Novo medicamento para esquizofrenia é aprovado nos Estados Unidos; Chamado de Cobenfy, remédio age no cérebro de maneira diferente dos existentes atualmente.

*Folhapress