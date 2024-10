Em aeroporto: bomba enterrada da 2ª Guerra explode

O Aeroporto de Miyazaki, no Japão, ficou interditado depois de uma bomba americana enterrada durante a 2ª Guerra Mundial explodir ontem (1). Ninguém ficou ferido com a explosão.

Segundo o jornal estatal NHK, operadores de voo do aeroporto escutaram uma explosão às 8h no horário local (20h no horário de Brasília) e logo viram fumaça subindo da pista. Um avião ia em direção ao local da explosão no momento, e outro com 93 pessoas decolara pouco antes de explosão, mas nenhum deles foi atingido.

Bomba pesava cerca de 250 kg e era de origem americana.

O aeroporto afirmou ainda que provavelmente se tratava de um explosivo lançado pelos EUA que não detonou com impacto.

A explosão deixou buraco de 7 metros de comprimento por 1 metro de profundidade. Segundo o aeroporto, foram encontrados fragmentos do asfalto em até 200 metros do local da explosão.

Mais de 80 voos foram cancelados. A pista ficou fechada das 8h até as 19h30, no horário local. A expectativa é que o aeroporto volte a funcionar normalmente hoje (3, no Japão).

Aeroporto era base militar durante 2ª Guerra. Segundo o Guardian, o Aeroporto de Miyazaki funcionava como base da Força Aérea do império japonês na Segunda Guerra Mundial, e era responsável pelo lançamento de aviões kamikaze, cujos pilotos os lançavam diretamente contra os americanos.

Várias bombas não-detonadas já foram retiradas da região e outras centenas de toneladas de explosivos estão escondidas no Japão.

*THIAGO BOMFIM/uol-folhapress