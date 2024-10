Veja os fatos que estão repercutindo no país nesta terça-feira

Israel invade Líbano, governo diz que 500 bets serão derrubadas, debate entre candidatos de SP tem embates sobre corrupção e religião, e outras notícias para começar esta terça-feira (1º).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel começa invasão terrestre contra o Hezbollah no Líbano. Após duas semanas de ataques mortíferos, Tel Aviv fala em ações limitadas no sul do vizinho.

MERCADO

Anatel derrubará cerca de 500 bets nos próximos dias e apostador deve retirar dinheiro já, diz Haddad. Ministro afirmou que governo prepara bloqueio de formas de pagamento, restrição de publicidade e acompanhamento de CPF.

ELEIÇÕES SP

Nunes e Boulos são alvos, e debate Folha/UOL tem embates sobre corrupção, religião e mulheres. Candidatos usaram espaço para troca de acusações e resgate de escândalos, mas também deixaram perguntas sem respostas; formato de banco de tempo foi elogiado.

FORÇAS ARMADAS

Exército tenta esconder bônus de R$ 50 milhões e lista de servidores beneficiados. Força só apresenta valor pago após recurso à CGU; gratificação a civis é atrelada a metas como contribuir com a paz social.

BANCO CENTRAL

Maiores índices de divergências no Copom ocorreram em governos do PT. Último racha ocorreu em maio e, desde então, cúpula do BC busca reafirmar coesão.

CLIMA

Agência federal declara situação crítica por escassez hídrica no rio Xingu. Esta é a 5ª declaração desse tipo feita pela ANA neste ano, envolvendo quase toda a bacia direita do rio Amazonas.

GOVERNO LULA

‘Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar?’, diz Lula no México. Questionado sobre falta de menção à crise em discurso na ONU, presidente diz que não fala ‘nem da Janja em todo lugar’.

CHINA

China comunista faz 75 anos como potência, mas teme escalada militar. Para acadêmico, após oito anos de conflito comercial e ameaça militar, ‘a China ainda está aqui, melhor aceitar como ela é’.

IMIGRANTES

Governo Biden reforça ainda mais as restrições de asilo para imigrantes nos EUA. A pouco mais de um mês da eleição, democrata busca demonstrar pulso firme; Kamala queria medida mais dura.

CASO MARIELLE

Justiça condena responsável por destruir carro usado na morte de Marielle. Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, foi citado nas delações de Élcio de Queiroz e Ronnie Lessa; OUTRO LADO: defesa afirma que não há provas além da colaboração.

COTIDIANO

Hospital das Clínicas realiza 1º transplante de útero de doadora viva na América Latina. Paciente tem síndrome rara que a fez nascer sem o útero e recebeu o órgão da irmã.

VIOLÊNCIA

PMs são presos após pegarem relógio de luxo e dinheiro durante abordagem a dono de Porsche em SP. Cabo e soldado foram detidos pelo crime de concussão; Secretaria da Segurança diz repudiar ação criminosa.

ESTADOS UNIDOS

Modelo brasileira é encontrada morta em Miami, nos EUA. Adriana Vieira teria participado de festa em um iate no sábado (21); o corpo foi localizado na marina da cidade no dia seguinte.

TELEVISÃO

Silvio Santos teve estado de saúde escondido antes de morrer, diz Silvia Abravanel. Em entrevista a programa de TV, filha contou que familiares ocultaram informações da imprensa para evitar alarde.

*Folhapress