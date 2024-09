Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Debate de candidatos à prefeitura de SP, Israel em alerta após matar líder do Hezbollah, as medidas avaliadas pelo governo Lula para conter bets e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (29).

Eleições SP

Debate tem Nunes e Boulos no foco e Marçal punido e isolado por rivais. Líderes nas pesquisas travam confrontos diretos com troca de ataques e tentativa de isolar influenciador; prefeito fica na mira de rivais, e deputado é criticado até por Tabata.

Guerra israel-hamas

Israel entra em alerta após matar o líder do Hezbollah. Morte de Nasrallah é maior escalada no 1º ano do 7/10; grupo e aliados houthis atacam Estado judeu.

Governo Lula

Governo avalia legalidade de medidas para conter bets e teme estigmatizar quem recebe Bolsa Família. Uma das alternativas em estudo é suspender ou trocar CPF de quem do programa social for identificado fazendo apostas online.

Eleições SP

Datafolha: 67% dizem ainda não ter escolhido candidato a vereador em SP. Maioria dos eleitores não se lembra em quem votou para a Câmara Municipal em 2020.

Caixa Econômica Federal

‘Dinheiro nenhum vai pagar a dor e a angústia’, diz viúva sobre suicídio de ex-diretor da Caixa. Em entrevista exclusiva à Folha, Edneide Lisboa afirma que objetivo é honrar memória do marido e evitar que a história se repita.

Cotidiano

Confronto durante ação do Ibama em terra indígena deixa cinco garimpeiros mortos. Segundo os órgãos federais, fiscais foram atacados a tiros durante ação de combate ao garimpo ilegal.

Reconstrução Gaúcha

Produtores rurais do RS tentam recuperar solo e mudam de atividade para sobreviver após enchentes. Famílias buscam reorganizar propriedades depois da devastação causada pelas fortes chuvas de abril e maio.

Folhajus

Coaches viram réus por curso de pegação em São Paulo. Ministério Público afirma ter sido praticado turismo sexual por chinês, americano e brasileiro, que teve passaporte apreendido; eles negam irregularidades.

Análise

‘Expulsa do show biz’, Ellen DeGeneres diz que líderes mulheres são julgadas de forma diferente. Em especial da Netflix, ela admite que foi uma chefe imatura e afirma: ‘Sou uma mulher forte’.

Casamento

Jade Barbosa se casa com Leandro Ferlini; cerimônia reúne medalhistas olímpicas. Ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva celebram união do casal, junto há cinco anos.

Cinema

Morre Barbara Leigh-Hunt, atriz que esteve em ‘Frenesi’, de Hitchcock, aos 88 anos. Britânica também integrou elenco da minissérie ‘Orgulho e Preconceito’, nos anos 1990, e do longa-metragem ‘Billy Elliot’.

Cotidiano

Prédio residencial mais alto do mundo em SC terá pêndulos de 1.000 toneladas para amenizar vento. Fundações do empreendimento terão altura de prédio de 13 andares; obra que começa em 2025 deve durar até dez anos e vai custar R$ 3 bilhões.

Todas

Saiba como manter os exercícios físicos constantes na sua rotina. Ter prazer ao fazer atividade física é a chave para continuar se movimentando, dizem especialistas.

*folhapress