Assuntos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Nunes e Boulos ignoram Marçal após Datafolha, governo deve proibir uso do Bolsa Família em bets, família diz que brasileira de 16 anos foi morta no Líbano e outras notícias para começar esta sexta-feira (27).

DATAFOLHA

Nunes e Boulos ignoram Marçal e só admitem risco para campanha alheia. No MDB e no PSOL, a chance de ficar de fora do 2º turno é vista como um problema do rival, enquanto PRTB diz contar com reta final e voto envergonhado.

GOVERNO LULA

Governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. Presidente defende que ‘programa é para alimentação e necessidades básicas’, afirma ministro responsável pela área.

STF

Moraes aguarda documentos finais para decidir sobre pedido de desbloqueio do X. Rede social entregou informações a ministro do STF e voltou a solicitar derrubada de bloqueio.

COTIDIANO

Chuva volta a São Paulo nesta sexta-feira (27) e deixa o fim de semana mais fresco. Manhã de sábado também deve ter chuviscos, mas sol volta a aparecer à tarde e no domingo.

AMBIENTE

Ibama multa fazendeiros em R$ 100 mi por incêndio de 333 mil hectares no pantanal. Fogo que partiu de uma única fazenda, segundo órgão, devastou área duas vezes maior que a capital paulista,

MERCADO

Agronegócio estima prejuízo de R$ 14,7 bilhões com incêndios. Lista dos estados com maior prejuízo é puxada por São Paulo, Mato Grosso e Pará.

LOJAS AMERICANAS

Americanas dá 10 anos de salário, escola dos filhos e planos de saúde para delatores. Varejista concedeu benefícios a ex-diretores Marcelo Nunes e Flavia Carneiro, que fecharam acordo com Ministério Público e CVM,

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Morre adolescente que seria 2ª vítima brasileira em bombardeio de Israel no Líbano, diz família. Mirna Raef Nasser teria sido atingida no vale do Bekaa, mesma região onde outro cidadão do Brasil foi morto.

MERCADO

H&M define primeira loja brasileira no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Gigante varejista de roupas planeja expansão no país a partir da região Sudeste.

MEDICINA

Bahia tem surto de botulismo, com 6 casos e 2 mortes. Secretaria de Saúde investiga consumo de mortadela de frango pelos pacientes.

COTIDIANO

Sem autorização, médico opera coração de paciente em cirurgia para tratar endometriose. Defesa do médico não respondeu aos questionamentos da reportagem alegando que caso está sob segredo de Justiça.

