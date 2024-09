Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Base de Lula aprovou bets e agora questiona, petista diz que Zelenski precisa defender democracia, mortes no trânsito em SP disparam e outras notícias para começar esta quinta-feira (26).

APOSTAS ONLINE

Base de Lula aprovou projeto de bets que agora questiona: ‘É como abrir as portas do inferno’. Gleisi Hoffmann diz que efeitos nocivos foram subestimados e defende nova análise do tema neste ano.

DATAFOLHA

Ao menos 40% dizem que tiveram a saúde muito afetada por queimadas em BH e São Paulo, aponta Datafolha. Na capital mineira, apenas 4% afirmam que a vida não foi impactada pelo fenômeno.

GUERRA DA UCRÂNIA

Se Zelenski fosse esperto, defenderia diplomacia, não solução militar, diz Lula. Declaração ocorreu após ucraniano acusar Brasil e China de ajudarem Putin a alcançar seus objetivos no conflito.

SERVIDORES

Decreto muda regras para terceirizados e eleva salários no setor público. Documento assinado neste mês também cria mecanismos para combater assédio entre funcionários não efetivos do setor público.

ELEIÇÕES CE

Fortaleza vive ataques entre 4 favoritos e tem até chuva de ovos em disputa parelha. Bolsonarista André Fernandes e petista Evandro Leitão lideram e viram alvo de rivais do mesmo espectro ideológico.

MOBILIDADE

Mortes no trânsito na cidade de São Paulo são as maiores desde 2015. Motociclistas e Pedestres representam 82,5% dos óbitos na capital paulista; prefeitura diz que desrespeito às leis é principal causa e que faz investimentos.

JUSTIÇA

STF autoriza que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue. Para maior parte dos ministros, SUS deve custear tratamento alternativo, caso exista um.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Conflito entre Israel e Hezbollah deixa libaneses em luto também no Brasil. Temor de guerra total faz comunidade de cerca de 7 milhões em território brasileiro olhar mais para o futuro que para o passado.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio. Resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (24).

PARANÁ

Idosa teria perdido R$ 4.000 em golpe que a fez acreditar que era namorada do Elon Musk. Caso aconteceu em Toledo, no oeste do Paraná; Polícia Civil tenta identificar o golpista.

SAÚDE

Adesivos de nicotina somem das farmácias, e pacientes reclamam de interrupção no tratamento. OUTRO LADO: Farmacêutica responsabiliza Anvisa pela demora no registro sanitário do produto; agência nega atraso.

ESTADOS UNIDOS

EUA executam 2º homem negro em 4 dias apesar de indícios de inocência. Marcellus Williams, 55, foi morto com injeção letal depois que acordo com procuradores foi derrubado em instância superior.

