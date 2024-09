Beneficiários do Bolsa Família gastam bilhões com apostas, Lula diz que não terceiriza responsabilidade por queimadas, Gusttavo Lima tem prisão revogada e outras notícias desta quarta-feira (25).

Beneficiários do Bolsa Família gastam R$ 3 bilhões em bets só em agosto. Valor medido pelo Banco Central representa 20% do total pago no programa no mês passado.

Desembargador revoga ordem de prisão de Gusttavo Lima em caso de bets. Magistrado diz que argumentos de juíza para decretar prisão são ‘ilações impróprias e considerações genéricas’.

Lula diz que não terceiriza responsabilidade por queimadas e critica Musk em discurso na ONU. Presidente presta solidariedade a Cuba e Palestina, ignora deriva autoritária na Venezuela e volta a pedir reforma das Nações Unidas.

Maioria absoluta de incêndios que atingem o Brasil tem origem humana, dizem cientistas. Causas naturais, como raios, explicam apenas uma parte insignificante do fenômeno.

Lula quis fortalecer Haddad com gesto inédito de receber agências de risco. Planalto diz não ter registros de que petista tenha se reunido com dirigentes das classificadoras nos mandatos anteriores.

Nunes tenta superar tumultos de Marçal, e Boulos surfa com briga de rivais. Prefeito e deputado voltam a priorizar duelo entre si; psolista liga conduta de adversários a bolsonarismo, e campanha do emedebista diz que ele iguala agredido a agressor.

Gonet cita eleição e ódio para pedir a Moraes investigação da PF sobre ‘uso extremado’ do X. Parecer de procurador-geral da República serviu para embasar decisão do ministro sobre tema.

Ataque da Rússia a prédios residenciais e padaria deixa ao menos três mortos na Ucrânia. Bloco de apartamentos em Kharkiv foi alvo dos russos no início da guerra e ficou pronto recentemente após reforma.

Paciência com o Hezbollah acabou, diz porta-voz do Exército de Israel à Folha. Militar afirma que ação não tira o foco do resgate de reféns do Hamas e visa evitar novo 7 de Outubro.

Deolane Bezerra deixa a prisão em Pernambuco; mãe também é solta. Desembargador concedeu habeas corpus também a CEO da Esportes da Sorte; influenciadora, que nega acusações, acenou para público.

Anvisa proíbe a venda de duas marcas de azeite no país; entenda. Também foi vetada a circulação de um lote de coco ralado da empresa Coco e Companhia.

Moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real entra em circulação; veja fotos. Ao todo, 45 milhões de unidades serão distribuídas, aos poucos, por meio da rede bancária.

Animais feridos em incêndios chegam em proporção inédita para tratamento em Ribeirão Preto (SP). Filhote de onça ferido e tamanduá queimado; veja o que é feito para salvar bichos encontrados nas florestas queimadas do interior paulista.

Mulher encontra câmera escondida no banheiro de apartamento em Praia Grande. Família vive no imóvel do litoral paulista há quatro anos e afirma confiar na proprietária; descoberta ocorreu na troca de uma lâmpada.

