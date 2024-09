Leitura rápida: notícias que repercutem hoje pelo Brasil

Debate para prefeitura de São Paulo tem nova agressão, Israel mata centenas em ataque ao Líbano, governo Lula terá rombo de R$ 69 bi e outras notícias para começar esta terça-feira (24).

ELEIÇÕES SP

Marçal é expulso de debate, e assessor do candidato agride marqueteiro de Nunes. Candidato do PRTB diz que integrante de sua equipe reagiu a agressão inicial.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel mata centenas e desaloja milhares no Líbano; Hezbollah revida. Na troca de fogo, Tel Aviv tenta atingir comandante do grupo libanês após ataques.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula critica concentração de riqueza ao lado de Bill Gates nos EUA. Presidente recebeu prêmio de fundação mantida por bilionário; ele disse ainda em seu discurso que não é marxista.

GOVERNO LULA

Com R$ 40,5 bi em gastos fora da meta fiscal, governo Lula terá rombo de R$ 69 bi em 2024. Despesas com enchentes no RS, queimadas e pagamento retroativo ao Judiciário ampliam déficit efetivo.

PIB

Com país crescendo mais, PIB per capita deve superar pico histórico em 2024. Estimativas apontam um aumento de 2,1% neste ano em relação a 2023; em duas décadas indicador registrou seis quedas.

APOSTA ESPORTIVA

Gusttavo Lima deu ‘guarida a foragidos’, com quem tem ‘intensa relação financeira’, diz juíza. Decisão que ordenou prisão de cantor cita participação de 25% na empresa VaideBet; OUTRO LADO: defesa diz que artista é inocente.

ELEIÇÕES 2024

Infratores ambientais injetam R$ 8,4 milhões nas disputas municipais de 2024. Cidades com maior influência do agronegócio têm maior volume de doações de multados pelo Ibama; repasse é legal.

MUDANÇA CLIMÁTICA

A três meses do fim do ano, Brasil já tem mais focos de incêndio do que em todo 2023. Até 22 de setembro, país registrou mais de 200 mil focos, pior número para o período desde 2010.

*Folhapress