Veja os destaques pelo Brasil neste começo de semana

Marina admite que plano contra fogo é aquém da realidade, Lula afirma que mundo caminha para ‘fracasso coletivo’, Nunes reavalia ir a debate e outras notícias para começar esta segunda-feira (23).

PANTANAL

Ações contra fogo foram insuficientes e não mascarar a realidade é postura republicana, diz Marina Silva. Ministra admite plano aquém da realidade, mas diz ver indícios de incêndios criminosos e de afronta política.

ENERGIA LIMPA

Garantias para abastecimento de energia vão além do horário de verão e estão atrasadas. Especialistas temem que narrativa sobre crise leve a uso indiscriminado de térmicas e adie mudanças estruturais importantes no sistema.

MERCADO

Mesmo com alta da Selic, mercado está otimista com a Bolsa. Preços descontados devem atrair fluxo estrangeiro, dizem analistas.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula diz que mundo caminha para ‘fracasso coletivo’ e pede reforma da ONU. Em breve discurso na Cúpula do Futuro, em Nova York, presidente critica ritmo de cumprimento de metas globais.

ELEIÇÕES SP

Nunes vai a religiosos, ataca Boulos por aborto e diz que Marçal é risco à humanidade. Influenciador afirma que colocará o prefeito na cadeia; deputado diz que emedebista tenta construir ‘falsa imagem de moderação’.

SÃO PAULO

Governo Tarcísio lista mais de 30 projetos de privatização em texto enviado à Assembleia. Planos incluídos em matéria sobre agências abrangem de metrô e ferrovias a casas e escolas.

ELEIÇÕES 2024

Grupos de João Campos e Raquel Lyra tratam 2024 como prévia de 2026 em PE. Possíveis oponentes na eleição estadual, governadora e prefeito montam estratégia para eleições além do Recife.

RIO DE JANEIRO

Rio tem disputa de herdeiros dos Brazão em meio a processo do caso Marielle. Filho de Domingos tenta o primeiro mandato, enquanto ex-aliado rompe com a família, mas mantém sobrenome.

COTIDIANO

Herói moderno é viciado em trabalho, mas aceitamos menos outras dependências, diz Anna Lembke. Psiquiatra, professora de Stanford e autora de best-sellers explica fatores sociais, biológicos e psicológicos por trás de problemas com drogas e redes sociais.

ECONOMIA

Focinho de porco não é tomada, mas fazenda em MT mostra que os animais geram energia limpa. Projeto, o maior do país com suínos, usa dejetos para produzir eletricidade por biogás.

CAMPEOANTO BRASILEIRO

Corinthians volta a vencer São Paulo, leva o Brasileiro feminino e amplia domínio. Com recorde de público, equipe alvinegra mantém rotina de conquistas e é campeã nacional pela sexta vez.

CELEBRIDADES

Ney Matogrosso, no Rock in Rio, mostra por que é uma das maiores lendas da MPB. Artista guia com seu poder expressivo e sua beleza melódica show que abarca a música brasileira do rock ao samba.

*Folhapress