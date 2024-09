Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel e Hezbollah acirram ataques, e ONU vê ‘iminente catástrofe’ na região

O Dia (RJ)

FINANCIAMENTO

Atrasou as parcelas do carro? Veja dicas para evitar o leilão

Folha de S.Paulo

Soluções para a energia vão além do horário de verão e estão atrasadas

O Estado de S. Paulo

Governo Lula recorre a fundos para driblar o arcabouço e subir gasto

Valor Econômico (SP)

INVESTIMENTOS

Fundos imobiliários crescem e atraem novos perfis

Correio Braziliense

Nova forma de grilagem ameaça e mobiliza o DF

Estado de Minas

Seca agrava poluição de rios em Minas

Zero Hora (RS)

DESASTRE CLIMÁTICO

Danos provocados pela cheia de maio no Estado chegam a R$ 87 bilhões, diz estudo do BID

Diário de Pernambuco

Acidente trágico no Mirabilandia completa 1 ano

Jornal do Commercio (PE)

Estado em transição para nova vacina contra pólio

A Tarde (BA)

Descontrole emocional impacta vida financeira

Diário do Nordeste (CE)

24 cidades em alerta no Ceará