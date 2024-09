Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Países fazem ofensiva para afastar crianças e adolescentes das bets

Estado de Minas

Ameaçadas de extinção

Folha de S. Paulo

Distância entre negros e brancos aumenta em um terço das capitais

Diário do Nordeste (CE)

Esquema criminoso criava contas e cartões

Meia Hora (RJ)

Deu a lógica

Correio Braziliense

Caminhão desgovernado deixa rastro de destruição

O Globo

Tecnologia no agro gera três safras por ano, e Brasil pode até dobrar produção rural

A Tarde (BA)

Escolas ampliam as práticas de educação socioemocional

Jornal do Commercio (PE)

Uma campanha de pouco gasto nas redes sociais

O Dia (RJ)

Contas encerradas e clientes sem respostas

Correio do Povo (RS)

Estudar e cumprir pena

Tribuna do Norte (RN)

Guarda Municipal reforça fiscalização no Morro do Careca após decreto de emergência

O Povo (CE)

Câncer infantil