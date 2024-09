Domingo marca o começo da estação da primavera no Brasil

Não tem um que escute esse concerto do Vivaldi, que faz parte das Quatro Estações, e não lembre dela que chegou neste domingo, às 9h44 da manhã.

Estamos falando da primavera, quando dias e noites terão, mais ou menos, a mesma duração. A meteorologista Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia, destacou que, este ano, a primavera deve ser um pouco mais chuvosa que no ano passado, mas dentro da normalidade, já que, em 2023, as chuvas atrasaram por conta do El Niño.

E as chuvas e a duração dos dias preparam a gente para outra estação. No hemisfério sul, dias mais longos e noites mais curtas, até chegar ao maior dia do ano, com o início do verão, em 21 de dezembro.

No hemisfério norte, o contrário. É a chegada do inverno.