Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

MEC prepara projeto de lei para banir celular nas escolas, X indica ao STF representante no Brasil, Israel faz maior ataque contra Líbano desde outubro e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (21).

Educação

Governo Lula prepara medida para banir o celular nas escolas. Medida deve ser válida para todas as escolas do país, tanto públicas quanto privadas; anúncio será em outubro.

STF

X indica ao STF representante da rede no Brasil após ordem de Moraes. Advogada Rachel de Oliveira Villa Nova foi apresentada como representante legal pela empresa de Musk.

Mercado

Governo abrirá mão de arrecadar R$ 543,7 bi em 2025 com benefícios tributários. Empresas do Simples Nacional e do agronegócio lideram as renúncias.

Eleições 2026

Bolsonaro estará elegível, e impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026, diz Ciro Nogueira. Presidente do PP diz apoiar Hugo Motta em sucessão na Câmara e que ex-presidente fez apelo para discussão de anistia.

STF

Assessor de Lira tenta resgatar dinheiro de operação sobre kit de robótica. Gilmar Mendes diz que investigados devem provar origem de dinheiro apreendido em investigação que ele mesmo anulou.

Mundo

Conteúdo com vídeoIsrael faz maior ataque contra Líbano em 11 meses e mata alto membro do Hezbollah. Bombardeios deixam 12 mortos e dezenas de feridos; grupo também dispara foguetes através da fronteira.

Diplomacia Brasileira

Brasil e China convidam 19 países para reunião de paz sobre Ucrânia em Nova York. Folha teve acesso a lista de convidados de encontro marcado para ocorrer nos EUA depois da Assembleia-Geral da ONU.

Mercado

Empresa faz primeiro voo de carro voador em escala real no Brasil. Folha acompanhou operação feita pela Gohobby com eVtol chinês; empresa ainda não pode transportar passageiros

Cotidiano

Pacaembu volta a receber futebol neste sábado (21), após mais de três anos. Taça das Favelas será evento teste após obras, com 12 mil assentos liberados ao público.

#Hashtag

Quem é Patrícia, menina do meme ‘que Xou da Xuxa é esse’. Patrícia Veloso Martins é professora, mãe de um menino de 9 anos, torcedora do Botafogo e moradora de São João de Meriti (RJ).

Rock in Rio

Ivete Sangalo voa e beija Liniker na boca no melhor show do Rock in Rio. Cantora provou ser a maior diva pop do Brasil em apresentação enérgica e suada com sequência de hits.

Mente

Como melhorar sua memória: estratégias para crianças e adultos. Técnicas mnemônicas, baseadas em estudos, melhoram capacidade de memorização.

*folhapress