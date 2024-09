Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

APOIO AO EMPREENDEDORISMO

Governador e ministro lançam programa Acredita Paraíba

O Globo (RJ)

PUNIÇÃO ESTENDIDA

Moraes multa X por ‘ação dolosa e ilícita’ após drible em bloqueio no país

O Dia (RJ)

GRATUITO

Festa para celebrar os 79 anos da Feira de São Cristóvão

Folha de S.Paulo

Nunes e Boulos mantêm liderança em SP, e rejeição a Marçal cresce

O Estado de S. Paulo

IMPOSTO DE RENDA

Dono poderá atualizar valor de imóvel e pagar tributo com desconto

Valor Econômico (SP)

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

Transição energética abre cenário de oportunidades para Brasil e EUA

Correio Braziliense

150 dias de vidas secas

Estado de Minas

Mais jovens aptos a votar

Zero Hora (RS)

POLÊMICA NAS REDES

Moraes dá prazo para o X provar indicação legal no Brasil

Diário de Pernambuco

Transnordestina receberá novo aporte de R$ 15,2 milhões

Jornal do Commercio (PE)

Datafolha prevê vitória de João no Recife já no primeiro turno

A Tarde (BA)

Caruru torna-se patrimônio imaterial da cultura baiana

Diário do Nordeste (CE)

Pesquisa Ipec para prefeito de Juazeiro

