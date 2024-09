Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Nunes e Boulos se consolidam na liderança em São Paulo, técnicos recomendam volta do horário de verão, Moraes multa X e outras notícias para começar esta sexta-feira (20).

ELEIÇÕES SP

Datafolha: Nunes e Boulos veem liderança consolidada, trocam provocações e deixam Marçal em 2º plano. Candidatos fazem avaliação positiva do novo levantamento e projetam ida ao segundo turno, um dia antes de novo debate na TV.

STF

Moraes multa X e Starlink em R$ 5 milhões por manobra que fez rede funcionar no Brasil. Decisão foi publicada por edital porque empresa não tem representante legal no país.

MERCADO DE TRABALHO

Novo desenho do abono salarial pode ajudar na saída do Bolsa Família, diz secretário. Equipe econômica estuda propostas para revisão estrutural de gastos, mas ainda analisa viabilidade política das medidas.

CRISEE ENERGÉTICA

ONS recomenda volta do horário de verão, mas medida não vem antes das eleições. Iniciativa exige decreto de Lula e será debatida no governo; ministro diz que definição é possível em dez dias.

SANEAMENTO

Mancha de poluição no rio Tietê cresce 29% em um ano, no 3º aumento consecutivo. Há 207 km de águas poluídas, mostra novo estudo; OUTRO LADO: governo Tarcísio afirma investir em ações de curto, médio e longo prazos contra problema.

QUEIMADAS

Fumaça deixa 160 mil alunos sem aulas no Acre. Problema afetou a rede de ensino de Rio Branco e o sistema estadual; governo decretou situação de emergência em agosto.

GOVERNO LULA

Governadores reclamam de demora e cobram mais atuação do governo Lula contra queimadas. Planalto diz que estados deveriam ter pedido ajuda antes; governador de GO ironiza ausência do presidente em reunião.

ELEIÇÕES NOS EUA

Apelo de Trump está consolidado, nada consegue miná-lo, diz jornalista. Para Michael Wolff, autor de livros sobre o republicano e a Fox News, Kamala tem grande desafio, e mídia ainda não sabe como cobrir o candidato.

TELEVISÃO

Após Estrela da Casa, Katy Perry volta à Globo e vai aparecer no Mais Você. Cantora pop será principal atração do programa de Ana Maria Braga nesta sexta-feira (20).

ESTADOS UNIDOS

Novas imagens mostram destruição do Titan no fundo do mar. Submersível implodiu em junho de 2023 no Atlântico, durante expedição com cinco passageiros que tentavam chegar aos restos do Titanic.

ITÁLIA

Brasileira atropela e mata duas turistas na Itália e deixa outros seis feridos. Mulher furou dois semáforos vermelhos e aparentava confusão mental, segundo agência.

QUEIMADAS

Anta resgatada de incêndio em Brasília é macho jovem, queimou patas e unhas e inalou fumaça. Animal está sob cuidados de zoológico, recebeu curativos e responde ao tratamento.

