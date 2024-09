Operação conjunta contra pirataria tira quase 700 sites do ar 

Uma operação contra plataformas ilegais de streaming tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos nesta quinta-feira (19).

Cinco mandados de prisão e 30 de busca e apreensão são cumpridos em nove estados. Equipes das polícias civis de Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo ajudam no cumprimento dos mandados.

Operação faz parte de cooperação internacional contra pirataria. Além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Polícia Federal e dos ministérios públicos de Santa Catarina e São Paulo, órgãos da Argentina, EUA, Paraguai, Peru e Reino Unido participam das investigações.

Computadores e dispositivos de armazenamento foram apreendidos, informou a polícia. Entre os conteúdos removidos de plataformas online estão jogos, músicas e vídeos.

Esta é a sétima fase da operação no Brasil. A primeira etapa ocorreu em novembro de 2019. Desde então, em todos os anos a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao combate à pirataria no país.

