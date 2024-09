Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Amazônia pode entrar em colapso por incêndios, Banco Central eleva Selic em 0,25 ponto, Líbano tem novas mortes por bombas e outras notícias para começar esta quinta-feira (19).

QUEIMADAS

Megaincêndios na amazônia aceleram chance de colapso do bioma. Aumento de queimadas em áreas de floresta nativa e seca extrema podem levar a quadro irreversível.

COPOM

Brasil inicia ciclo de alta de juros na contramão dos EUA, que reduzem taxa pela 1ª vez em 4 anos. Copom faz primeiro aperto monetário desde 2022, enquanto Fed corta suas taxas em 0,5 ponto.

ELEIÇÕES SP

Empresas de Marçal são alvo de processos por falta de carteira de trabalho. Documento virou símbolo de candidato do PRTB para acusar rival de não trabalhar; empresas alegam falta de provas.

X

X (ex-Twitter) voltou no Brasil com ‘drible’ a bloqueio ordenado por Moraes. Usuários conseguem acessar a rede de Elon Musk pelo celular nesta quarta (18) após mudança de endereço virtual.

JUSTIÇA

Governo deve perder ao menos R$ 132,6 bilhões com ações contrárias a regras da reforma da Previdência no STF. Julgamento está suspenso, mas tem maioria para derrubar cinco dispositivos; governo pode perder ao menos 25% de valores discutidos.

MERCADO

Possível retorno do horário de verão agrada bares, mas causaria ‘nó logístico’ para aéreas. Adiantamento dos relógios afetaria programação atual de voos, sobretudo para o exterior, segundo fonte.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Após pagers, walkie-talkies do Hezbollah explodem; Israel fala em nova fase da guerra. Ao menos 20 morreram e 450 ficaram feridos no Líbano; sem citar ação, ministro sugere escalada.

VIOLÊNCIA

Suspeito de estupro, ex-secretário de Guarujá é encontrado morto ao lado da mãe. Thiago Felipe Avanci havia sido denunciado por familiares no início do mês por abuso sexual contra um sobrinho autista.

ELEIÇÕES 2024

Match eleitoral ajuda você a encontrar um vereador em São Paulo. Ferramenta cruza suas respostas sobre temas comportamentais, econômicos e políticos com o posicionamento dos candidatos.

TURISMO

Rosewood de São Paulo é o único hotel brasileiro em lista dos top 50 do mundo. Estabelecimento de luxo ficou em 24º lugar no ranking 50 Best, que avalia endereços do planeta.

CAFÉ

3 Corações lança café com gosto e nome do freguês. Consumidor pode escolher aroma, notas sensoriais e até o nome que constará na embalagem.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online