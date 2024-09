Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Governo acelera legalização das bets, Lula diz que Brasil não estava preparado para incêndios, explosões de pagers matam ao menos nove no Oriente Médio e outras notícias para começar esta quarta-feira (18).

BETS NO BRASIL

Governo acelera legalização de bets diante de denúncias e projetos contra apostas. Empresas que não solicitaram autorização para funcionamento no país terão operações suspensas a partir de 1º de outubro.

GOVERNO LULA

Lula diz que Brasil não estava preparado para incêndios e que ‘setores’ querem provocar confusão. Sem especificar de quem falava, presidente afirma ver oportunismo; ele reuniu chefes de Poderes para discutir propostas para queimadas.

STF

Mendonça abre inquérito no STF contra Silvio Almeida por suspeita de assédio sexual. Apuração a pedido da PF tramita em sigilo no tribunal; ministro havia pedido manifestação da PGR.

ELEIÇÕES SP

Datafolha: Rejeição de Marçal é puxada por imagem pessoal; ideologia afeta Boulos e gestão, Nunes. No geral, influenciador tem maior rejeição, com 44%, seguido de deputado do PSOL, com 37%.

ELEIÇÕES

Pastores evangélicos vão de outsider a protagonistas em quase um século na política. Bancadas parlamentares se agigantaram desde o primeiro líder eleito, em 1929.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Explosões de pagers do Hezbollah matam ao menos 9 e ferem milhares. Beirute acusa Israel pela ação inédita; grupo evitava smartphones com medo de ataque.

PORTUGAL

Incêndios de grandes proporções assolam Portugal e matam 7, incluindo um brasileiro. Três bombeiros também estão entre os mortos; governo declara estado de emergência nos municípios afetados.

SAÚDE

Influenciadores desmistificam a vida com HIV nas redes sociais. Homens e mulheres falam sobre preconceito, relacionamentos, sexo seguro, remédios e maternidade.

TELEVISÃO

Estrela da Casa: Globo acerta participação de Katy Perry no reality show; saiba como será. Cantora pop chegou ao Brasil nesta terça (17) para realizar show no Rock in Rio, mas antes irá para o programa comandado por Ana Clara Lima.

SUÉCIA

Suécia oferece R$ 190 mil para imigrantes que quiserem deixar o país. Governo cria subsídio com intuito de reduzir onda de imigração histórica, mas também tem benefícios para integração.

PIAUÍ

As vítimas da quadrilha de furto a banco que tinha entre os integrantes Pablo Marçal, candidato a prefeito de SP. OUTRO LADO: procurado pela piauí, o candidato não respondeu aos questionamentos.

MERCADO

Jornal dominical mais antigo do mundo é colocado à venda no Reino Unido. The Observer foi fundado em 1791 e desperta interesse da Tortoise Media.

CORPO

Ozempic e Mounjaro podem trazer riscos durante anestesia, alerta Anvisa. Agência afirma que relação ainda precisa de estudos, mas indica alerta na bula dos medicamentos.

