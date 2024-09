A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) celebrou a assinatura de um protocolo de intenções com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fortalecer o programa “Antes que aconteça”, uma iniciativa de combate à violência contra a mulher.

A parceria, firmada no Rio de Janeiro, envolve a participação de outras mulheres que também atuam à frente do projeto e tem como objetivo ampliar a conscientização no meio esportivo.

O protocolo foi assinado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e prevê a divulgação do programa durante os jogos de futebol organizados pela entidade.

Entre as ações de visibilidade, serão usadas faixas alusivas à campanha e distribuídas cartilhas educativas para o público. Em contrapartida, a coordenação do “Antes que aconteça” oferecerá palestras educativas voltadas a jogadores, árbitros e demais profissionais do esporte, com foco no combate à violência contra a mulher.

Segundo a senadora Daniella Ribeiro, a parceria é essencial para alcançar um público mais amplo e reforçar o compromisso de proteger as mulheres da violência.

“Nosso objetivo é buscar parcerias como essa da CBF para que, juntos, possamos fortalecer o programa e proteger as mulheres da violência. Todas essas parcerias que temos feito até então, e as que ainda iremos fazer, são fundamentais para salvar vidas”, destacou a parlamentar.

A assinatura do protocolo também contou com o apoio da presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Michelle Ramalho, cuja atuação foi considerada crucial para a formalização da parceria com a CBF.

As palestras e atividades de conscientização promovidas pelo programa terão abrangência nacional, alcançando diversas cidades brasileiras com o intuito de educar e prevenir casos de violência antes que aconteçam.

A parceria é vista como um passo importante para promover um ambiente mais seguro e respeitoso no esporte, conscientizando os envolvidos sobre a importância do combate à violência contra a mulher.

