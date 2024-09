Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

O Globo (RJ)

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Explosões de pagers matam 9 e ferem milhares em ataque ao Hezbollah

O Dia (RJ)

FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas no Complexo do Alemão

Folha de S.Paulo

Governo antecipa legalização de bets após projetos contra apostas

O Estado de S. Paulo

CONTESTAÇÕES À REFORMA

Ações contra Previdência devem custar R$ 132,6 bilhões à União

Valor Econômico (SP)

FISCAL

Investimento federal atinge R$ 32 bi no acumulado do ano, o maior desde 2016

Correio Braziliense

Poderes divergem sobre crise e Brasília sofre com fumaça

Estado de Minas

Santuário ameaçado

Zero Hora (RS)

Governo anuncia MP com crédito de R$ 514 milhões para combater queimadas no país

Diário de Pernambuco

Estado tem queda de 10,6% nos homicídios no mês de agosto

Jornal do Commercio (PE)

Lula diz que País não estava pronto para fogo e libera R$ 514 milhões

A Tarde (BA)

Trade de turismo pede horário de verão na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Redes sociais e TV lideram gastos de campanha

