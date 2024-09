Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta segunda-feira

Datena agride Marçal em debate, Dino autoriza crédito extraordinário para queimadas, FBI apura nova tentativa de assassinato de Trump e outras notícias para começar esta segunda-feira (16).

ELEIÇÕES

Datena agride Marçal com cadeirada e é expulso de debate. Influenciador deixou programa, que continuou com outros candidatos; Nunes vira alvo e trava embate com Boulos.

ELEIÇÕES

Ex-governadores buscam recomeço e concorrem a prefeito, vice e até vereador. Políticos experientes se lançam candidatos e apelam para memória sobre gestões para retomar protagonismo.

BANCO CENTRAL

Economistas projetam retomada de alta de juros pelo Copom com ciclo curto e ajuste gradual. Expectativa é de elevação da Selic em 0,25 ponto percentual, de 10,5% para 10,75% ao ano, na próxima quarta (18).

CONGRESSO

Disputa por comando de Câmara e Senado passa ao largo de mulheres e pretos. Só 4 mulheres e 2 pretos tentaram chegar ao cargo nas últimas quatro décadas, mas sem perspectiva de vitória.

BETs NO BRASIL

Senador cita bloqueio do X e diz que vai acionar PGR para tirar bets do ar. Ação se soma a projeto de lei do líder do governo para proibir empresas de fazer publicidade e oferecer patrocínio.

STF

Dino autoriza crédito extraordinário fora da meta fiscal para combate a queimadas. Ministro do STF fala em ‘fazer frente à grave pandemia de incêndios e secas na amazônia e no pantanal’.

BRASÍLIA

Incêndio atinge Parque Nacional de Brasília, e presidente do ICMBio aponta indícios de crime. Local é conhecido como parque da Água Mineral; bombeiros do DF e brigadistas do instituto tentam conter as chamas.

DONALD TRUMP

FBI apura possível tentativa de assassinato de Trump após tiros próximos a clube de golfe. Troca de tiros aconteceu próxima a clube de Trump na Flórida.

