Leitura rápida: veja o que repercute pelo Brasil nesta sexta-feira

Datafolha mostra que Nunes bateria Marçal e Boulos, metade da área queimada no Brasil foi atingida em agosto, Putin fala em guerra e outras notícias para começar esta sexta-feira (13).

DATAFOLHA

Nunes bateria Marçal e Boulos no 2º turno; psolista venceria influenciador. Prefeito, em momento favorável na disputa em São Paulo, abre vantagem sobre rivais.

QUEIMADAS

Agosto responde por metade da área queimada no Brasil em 2024. As chamas atingiram 56 mil km² no último mês, área equivalente à da Paraíba.

QUEIMADAS

América do Sul tem o maior número de incêndios em 26 anos. Até esta quarta (11), foram registrados mais de 346 mil focos de calor no continente.

GOVERNO LULA

Governo prepara novo pente-fino no Bolsa Família em 2025. Proposta de lei orçamentária prevê corte de 2,3 bilhões nos gastos com o programa; especialistas criticam.

GOVERNO LULA

Lula e liderança indígena trocam farpas na repatriação do manto tupinambá, no Rio. Yakuy Tupinambá afirmou em discurso que o presidente está ‘acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder’.

POLÍTICA

Juiz cita inconsistências e devolve investigação sobre ‘rachadinha’ em gabinete de Carlos Bolsonaro. Magistrado diz haver falhas em denúncia de Promotoria contra servidores e arquivamento do caso contra vereador.

GUERRA DA UCRÂNIA

Uso de mísseis da Otan na Rússia significa guerra, diz Putin. Declaração é a mais dura no atual e perigoso estágio do conflito; Kiev diz que Moscou atacou cargueiro civil.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Justiça mantém condenação por estupro, mas reduz pena de Thiago Brennand. Decisão em segunda instância condena empresário a 8 anos e 6 meses de prisão por caso envolvendo americana.

CELEBRIDADES

Sabrina Sato diz que já foi viciada em brinquedos sexuais. Segundo ela, isso fez com que sexo com pessoas ficasse em segundo plano.

TELEVISÃO

Rock in Rio 2024: Globo arrecada R$ 274 milhões com patrocínios para transmissão. Evento será exibido com exclusividade em TV aberta e Globoplay, além dos canais Multishow e Bis na TV paga.

COTIDIANO

Conservas vegetais caseiras mal preparadas podem causar botulismo. Quem faz tratamentos com toxina botulínica e consome frutos do mar também está mais vulnerável.

LIVROS

Respeitar o descanso causa mudança radical, diz Tricia Hersey, a ‘Bispa do Cochilo’. Escritora publica best-seller ‘Descansar É Resistir’ no Brasil e diz que estabeleceu mais limites e aumentou ‘nãos’ em prol do sono.

