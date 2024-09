Colisão de moto com um cavalo provoca a morte de padre

O padre Fabrício Rodrigues morreu nesta sexta-feira (13) em um acidente de moto na Rodovia Transamazônica (BR-230), na altura de São João do Araguaia (PA). O padre ganhou fama nas redes sociais após cair no riso durante uma missa transmitida ao vivo, em 2020.

Fabrício estava de moto e colidiu com um cavalo na rodovia. As informações foram divulgadas pela Diocese de Marabá, da qual o padre fazia parte. “Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, publicou a Diocese. O UOL também procurou a Polícia Civil do Pará para pedir mais informações sobre o acidente e ainda aguarda retorno.

Corpo deve chegar à Igreja Bom Pastor, em Marabá, às 12h. Às 15h, será realizada uma missa em homenagem ao padre. Depois, o corpo segue para a Sagrada Família – Liberdade, também em Marabá, onde será velado. “Nesta hora difícil, devemos encontrar conforto na nossa fé e pedir a Deus que o acolha e que lhe dê o merecido descanso eterno”, escreveu o perfil oficial da paróquia no Instagram.

Uma 2ª missa será realizada amanhã, na Sagrada Família. A celebração acontece às 8h. O corpo do padre Fabrício Rodrigues será sepultado logo depois, às 10h, no Cemitério Parque Municipal.

*UOL/Folhapress

