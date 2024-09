STJ: morte causada por contratante de seguro anula indenização

A Terceira Turma do STJ decidiu que, em contrato de seguro sobre a vida de terceiro, a morte do segurado causada por ato ilícito do contratante impede o recebimento da indenização pelos demais beneficiários.

No caso julgado, a esposa contratou seguro sobre a vida do marido e foi acusada de ser a mandante do homicídio.

A ministra Nancy Andrighi destacou que a intenção de prejudicar o segurado invalida o contrato, conforme os artigos 757, 762 e 790 do Código Civil.

