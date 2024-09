Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Em primeiro debate, Kamala coloca Donald Trump na defensiva, Dino determina convocação de bombeiros para conter queimadas, Petrobras deve segurar preço da gasolina e outras notícias para começar esta quarta-feira (11).

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala coloca Trump na defensiva em debate. Vice-presidente ataca republicano e se sai bem em pontos vulneráveis para Partido Democrata, como imigração.

PANTANAL

Em dez dias, pantanal registra o dobro do total de incêndios de setembro de 2023. Instituto identificou 736 focos de queimadas neste início de mês.

JUSTIÇA

Dino determina ao governo Lula a convocação de mais bombeiros para o combate a queimadas. Ordem deve ser cumprida em até 5 dias; ministro determinou que PF e polícias civis façam mutirão para investigar origem dos incêndios,

VENEZUELA

Cresce número de idosos da Venezuela no Brasil: ‘Quero paz nos anos que me restam’. Maiores de 60 anos buscam acesso a serviços de saúde e a benefícios sociais; grupo representa 9% do fluxo que cruza a fronteira para fugir da crise no país vizinho.

GUERRA DA UCRÂNIA

Maior ataque com drones contra Moscou faz 1ª morte e fecha aeroportos. Rússia avança no leste da Ucrânia; EUA dizem que Kremlin recebeu mísseis do Irã.

GOVERNO LULA

Nova ministra de Lula é ré em ação que aponta superfaturamento de R$ 6,5 milhões em licitação em BH. Processo refere-se à gestão de Macaé Evaristo na Secretaria Municipal de Educação; OUTRO LADO: ministra diz que não comandou o processo licitatório.

PETROBRAS

Petróleo derrete, mas Petrobras deve esperar para mexer no preço da gasolina. Cotação do Brent fecha abaixo dos US$ 70 pela primeira vez desde 2021 com temores sobre ritmo chinês.

INFLAÇÃO

Preço da carne sobe em agosto, após seis meses em queda. Oferta menor no segundo semestre e estiagem pressionam inflação do produto, dizem analistas.

ELEIÇÕES SP

Bolsonaro resiste a marcar data para embarcar na campanha de Nunes. Tarcísio e Mello Araújo, emissários do prefeito, tentam acertar agenda com ex-presidente sem sucesso; aparição pode ficar para o segundo turno.

JUSTIÇA

Deolane volta à prisão após descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça. Influenciadora havia sido solta na segunda (9) para cumprir prisão domiciliar; ela será encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, a 284 km do Recife.,

COTIDIANO

Homens dependem de incentivo feminino para buscar cuidados médicos. Menos da metade deles procuram ajuda médica para uma condição de saúde, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia.

VIOLÊNCIA

Presos arrancam coluna de concreto de presídio no DF, e agentes frustram fuga. Ação foi interceptada no domingo (8) durante revista das celas; detentos usavam colchão para disfarçar danos à estrutura.

CELEBRIDADES

Bruce Willis faz aparição pública após diagnóstico de demência. Ator foi fotografado em um passeio de carro pelas ruas da Califórnia, Estados Unidos.

