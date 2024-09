Paraibano preside o STJ: “A felicidade não pode ser monopólio de poucos”

O intensivo noticiário eleitoral faz com que acontecimentos marcantes fiquem ofuscados.

É o caso da recente posse do paraibano Herman Benjamin como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Coluna destaca trechos de seu discurso na solenidade.

“Se a lei é para todos, na verdade quem mais dela precisa são os vulneráveis, os pobres, os excluídos e os oprimidos em uma sociedade que deveria ser de iguais.

“O Estado de Direito como projeto inclusivo só será universal quando acabar a fome e a desnutrição. Não há Estado de Direito robusto, pleno e inclusivo na penúria, quando uma criança pobre sonha – em vão – com uma maçã rosada exposta em uma feira livre.

“A felicidade não pode ser monopólio de poucos.

“Não podemos sucumbir ao discurso do pessimismo, do fatalismo e, sobretudo, do ódio”.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

