Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Bolsonaro pede que Senado coloque freio em Moraes e chama ministro de ‘ditador’

Estado de Minas

Moradia popular no centro da campanha

Folha de S. Paulo

3.000 morrem por ano no Brasil na fila de espera dos transplantes

Meia Hora (RJ)

Volta para casa vira viagem de terror

Correio Braziliense

Celebração da democracia reúne os Três Poderes

O Globo

Prefeitos fazem dívida recorde com empréstimos bancários no ano eleitoral

A Tarde (BA)

DESAFIO DA INCLUSÃO

Estratégias pegagógicas acolhem estudantes com altas habilidades

Diário do Nordeste (CE)

CE busca alternativas para manter arrecadação

Jornal do Commercio (PE)

Pedágio e trechos isolados são boas opções para ir às praias

O Dia (RJ)

Confira as propostas dos candidatos a prefeito do Rio

Correio do Povo (RS)

Diminuindo as distâncias

Tribuna do Norte (RN)

Atum nobre e valor agregado fazem do RN 3º maior exportador do Brasil

