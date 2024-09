Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Silvio Almeida é demitido após denúncia de assédio, rio Madeira atinge nível mínimo, trumpistas já questionam eleição dos EUA e outras notícias para começar este sábado (7).

POLÍTICA

Lula demite Silvio Almeida após denúncias de assédio sexual e diz que permanência era ‘insustentável’. Presidente perguntou se ministro preferia pedir ele mesmo exoneração.

ECONOMIA

Governo pretende começar reforma da renda pela pessoa física, diz secretário de Haddad. Mudanças devem ser enviadas ao Congresso em etapas e incluem impostos sobre multinacionais e big techs.

BANCO CENTRAL

Galípolo defende diálogo sobre autonomia financeira do BC, mas evita se comprometer com PEC. Indicado por Lula para a presidência do Banco Central tem participado de ‘beija-mão’ no Senado.

ELEIÇÕES

Nunes diz em sabatina Folha/UOL que 7 de Setembro bolsonarista é em defesa da democracia. Prefeito confirmou presença na manifestação e minimizou declaração de Bolsonaro sobre não ser a hora de entrar em sua campanha.

ENERGIA EM TRANSIÇÃO

Após caos, Enel vai estar preparada para enfrentar chuvas neste ano, diz CEO da empresa; veja vídeo. Segundo Antonio Scala, ações abrangem contratação, poda de árvores e tecnologia.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Rio Madeira atinge nível mínimo histórico, vira bancos de areia e isola cultivos de banana. Baixa em Porto Velho ocorreu com antecedência, e comunidades de agricultores precisam cruzar vazios a perder de vista para garantir escoamento de produção.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trumpistas já questionam eleição e pedem contagem de votos na mão. Maior preocupação é com a Geórgia, onde mudança recente em regra abre caminho para funcionários locais se negarem a certificar resultado.

China

China encerra adoção de crianças por estrangeiros. Prática durou 30 anos e levou a mais de 160 mil crianças adotadas; país enfrenta queda na taxa de natalidade.

*folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online