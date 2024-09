Fatos que movimentam o Brasil nesta sexta-feira

Ministro Silvio de Almeida é acusado de assédio, crise climática afeta economia, equipes de Boulos e Nunes têm alívio com pesquisa Datafolha e outras notícias para começar esta sexta-feira (6).

GOVERNO LULA

Silvio Almeida, ministro de Lula, é acusado de assédio sexual. Ministro dos Direitos Humanos diz repudiar ilações e mentiras.

AEROPORTOS

Crise climática afeta logística do país, e empresas relatam prejuízo milionário. Seca na região amazônica e rastro das enchentes no Rio Grande do Sul atrapalham operações, e setores miram alternativas.

GOVERNO LULA

PF investiga 52 incêndios no Brasil, mas não vê ação orquestrada até agora. Hipótese de queimadas coordenadas não está descartada; integrantes do governo Lula dizem que há indícios de crime e estudam pedir aumento da pena.

DATAFOLHA

Boulos e Nunes veem perda de tração de Marçal, que celebra consolidação. Campanha do PSOL cita tempo de TV como favorável ao prefeito, que fala em derrotar ‘extrema esquerda’.

ELEIÇÕES 2024

Nunes e Boulos bateriam Marçal em 2º turno; prefeito também venceria psolista, aponta Datafolha.É a primeira vez que instituto testa cenário com candidato do PRTB; os três estão empatados em primeiro.

FORÇAS ARMADAS

Governo tem três medidas para reformar Previdência dos militares, diz Tebet. Segundo ministra, não se trata de uma mudança ampla, mas o que considera possível avançar.

ALEMANHA

‘Não podemos ter fronteiras abertas’, diz brasileiro reeleito deputado pela extrema direita na Alemanha. Nascido e criado em Niterói (RJ), Torben Braga se mudou em 2010 e hoje é vice-presidente da AfD no estado da Turíngia.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que indicará Elon Musk para liderar ‘comissão de eficiência’ se reeleito. Sugestão de criar órgão foi do próprio bilionário; EUA já têm agência que mede produtividade do governo federal.

CELEBRIDADES

Maidê Mahl, que estava desaparecida, é encontrada em hotel com ferimentos graves. Artista interpretou Elke Maravilha na série “O Rei da TV”, da Star+.

CELEBRIDADES

‘Não pode mais ter homem hétero branco nas novelas’, afirma Thiago Fragoso. Artista aponta momento difícil no audiovisual e diz que hoje há pouco espaço para atores com o perfil dele na televisão.

