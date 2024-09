Veja o que repercute pelo Brasil nesta quinta-feira

Brasil tem pior seca já registrada, indicação de Galípolo será votada em outubro, Lula e Lira se reúnem de novo para tratar de sucessão na Câmara e outras notícias para começar esta quinta-feira (5).

AMBIENTE

Brasil enfrenta pior seca já registrada. País atingiu pior nível desde o início das medições, em 1950, e situação deve piorar.

EFEITOS DA SECA

Aneel recua, aciona bandeira vermelha 1, e conta de luz vai subir menos em setembro. Acréscimo na tarifa passa a ser de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos, valor menor que o estabelecido na sexta-feira (30).

BANCO CENTRAL

Senado vai votar indicação de Galípolo para o BC em 8 de outubro, diz Pacheco. Sabatina de indicado na Comissão de Assuntos Econômicos pode ser realizada antes das eleições municipais.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Receita não mira apostador, mas sim as empresas do setor, diz chefe do órgão. Barreirinhas afirma que alteração promovida pelo Congresso na legislação praticamente inviabilizou qualquer cobrança de imposto de quem aposta.

BRASÍLIA HOJE

Lula e Lira se reúnem pela terceira vez para tratar de sucessão na Câmara. Encontro ocorre após disputa tomar novos rumos diante da desistência de Marcos Pereira para apoiar Hugo Motta.

CONGRESSO NACIONAL

Candidato à sucessão de Lira foi próximo de Cunha e pode ser o mais jovem presidente da Câmara. Hugo Motta faz 35 anos no dia 11 e, caso eleito, superaria Luís Eduardo Magalhães, que chegou ao posto aos 39.

ELEIÇÕES 2024

Novo é sigla mais à direita e PSTU a mais à esquerda no Brasil, mostra GPS partidário. GPS partidário, métrica da Folha, posiciona legendas segundo perfil de trocas partidárias, coligações, votações e frentes na Câmara.

ELEIÇÕES 2024

Marçal muda postura e agora defende presidente do PRTB que diz ter elo com PCC. Antes, influenciador havia afirmado que áudio de Leonardo Avalanche havia causado constrangimento e que mantinha distanciamento do correligionário.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Reação do Brasil a ordem de prisão contra González destoa da posição de vizinhos. Lula deveria condicionar negociações com Caracas a revogação da medida, afirma diretora da Human Rights Watch.

ESTADOS UNIDOS

Ataque a tiros deixa ao menos 4 mortos em escola nos Estados Unidos. Outras 9 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave; suspeito de 14 anos é detido, e motivação do crime não é clara.

TELEVISÃO

Fórmula 1 acerta saída da Band e Globo voltará a exibir corridas em 2025. Emissora carioca assume transmissões a partir de 2025 por causa de crise financeira da TV paulista.

POLÍCIA CIVIL

Deolane Bezerra é presa no Recife em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Solange Alves, mãe da advogada, também foi presa; OUTRO LADO: influenciadora diz que família é vítima de injustiça e perseguição.

