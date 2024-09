Veja datas, fatos e feriados de setembro de 2024

Depois de três meses sem feriados nacionais, setembro de 2024 tem o Dia da Independência do Brasil. Neste ano (para a infelicidade de quem esperava um feriado prolongado), o 7 de setembro vai cair em um sábado.

O 7 de setembro, celebrado com desfiles cívico-militares em várias cidades brasileiras (e com eventos alternativos como o Grito dos Excluídos), também é alvo de controvérsias. Para alguns historiadores, trata-se de uma celebração elitista e uma oportunidade para refletirmos sobre o conceito de “independência” empregado na data.

Outro destaque do mês de setembro é a chegada da primavera no Hemisfério Sul. O Equinócio de Primavera ocorre exatamente às 9h43 do dia 22 de setembro. Em relação à astronomia, é a data em que o dia terá a mesma duração do que a noite. No ano passado, o quadro Ciência no Rádio (do programa Rádio Sociedade) explicou o fenômeno:

Em relação à arte, trata-se da estação que mais inspira os poetas. Em 2022, o Antena MEC falou sobre a chamada estação das flores.

O mês também tem outras datas de conscientização. No dia 5, é celebrado o Dia da Amazônia, data que nos ajuda a refletir sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo. O dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, data que chama atenção para a importância da prevenção de doenças como a depressão. A data dá nome ao Setembro Amarelo e foi tema de conteúdos como este da Radioagência Nacional em 2020:

O mês tem, ainda, duas datas relacionadas a dois grupos relevantes na nossa sociedade. Em 21 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A efeméride foi destaque algumas vezes em noticiários da TV Brasil como em 2018 e 2023:

O dia 26 é o Dia Nacional dos Surdos. Instituída pela Lei Nº 11.796 de 2008, a comemoração marca a fundação, em 1857, do Colégio Nacional para Surdos-Mudos, atualmente conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e também foi tema de conteúdos da TV Brasil como esta edição do Programa Especial em 2014:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia do mês de setembro de 2024:

Setembro de 2024

1

Início da Segunda Guerra Mundial (85 anos) Dia do Profissional de Educação Física Lançamento do programa esportivo “No mundo da bola”, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (77 anos) Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (47 anos)

2

Dia do Repórter Fotográfico – comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro

3

Nascimento do pianista, violinista e compositor fluminense Augusto Vasseur (125 anos) Voo Varig 254 realiza pouso forçado na floresta do Mato Grosso, matando 12 pessoas (35 anos) Criação da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), depois integrada à Fundação Oswaldo Cruz (70 anos)

4

Nascimento do ex-atleta fluminense Robson Caetano da Silva (60 anos) – especializado em corridas de curta distância, participou de quatro Jogos Olímpicos Nascimento do músico paulista José Ramiro Sobrinho, o Pena Branca (85 anos) – formou a dupla sertaneja “Pena Branca e Xavantinho” junto com seu irmão Ranulfo Ramiro da Silva, o Xavantinho Morte do escravo congolês Manuel Congo (185 anos) – líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba

5

Nascimento do poeta e matemático chileno Nicanor Parra (110 anos) Nascimento do jornalista, radialista e produtor paranaense Adelzon Alves (85 anos) – locutor das rádios MEC e Nacional Morte do humorista, jornalista e compositor fluminense Haroldo Barbosa (45 anos) – depois de um período na Rádio Sociedade, passou a trabalhar na Rádio Transmissora, transferindo-se pouco depois para a Rádio Nacional, onde atuou como locutor esportivo. Na Rádio Nacional, desempenhou diversas atividades, entre as quais a elaboração do roteiro de “O grande teatro”, de César Ladeira, um dos programas de maior sucesso do rádio na época Dia Internacional da Caridade – data reconhecida pela ONU Dia Internacional da Mulher Indígena – comemoração instituída durante o “2º Encontro de Organizações e Movimentos da América” que referendou decisão do “Congresso Camponês da Bolívia” de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol, Bartolina Siza Maturana, que, juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782 Dia da Amazônia

6

Dia municipal do tambor de crioula em São Luís

7

Morte do jornalista e locutor esportivo mineiro Rui Viotti (15 anos) Morte do cantor fluminense Milton Santos de Almeida, o Miltinho (10 anos) Dia da Independência do Brasil Inauguração da Avenida Central (hoje Avenida Rio Branco) pelo então Prefeito Pereira Passos e pelo Presidente Epitácio Pessoa (120 anos) Inauguração da Avenida Presidente Vargas (80 anos) A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (101 anos) A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (88 anos)

8

Morte do compositor e maestro alemão Richard Georg Strauss (75 anos) Nascimento do repórter, advogado, empresário, escritor e bibliófilo paulista José Mindlin (110 anos) – membro da Academia Brasileira de Letras, era guardião da maior e mais importante coleção particular de livros do país Primeira exibição pública da escultura “David”, de Michelangelo (520 anos) Dia Mundial da Alfabetização – data reconhecida pela ONU Aniversário do município de São Luís – feriado municipal

9

Nascimento da cantora, compositora, empresária, produtora e instrumentista mineira Ana Carolina (50 anos) Morte do poeta e compositor alagoano Guimarães Passos (115 anos) Dia do Administrador

10

Nascimento do filósofo, pedagogista, cientista, linguista e matemático estadunidense Charles Sanders Peirce (185 anos) – seus trabalhos apresentam importantes contribuições à lógica, matemática, filosofia e, principalmente à semiótica. É também um dos fundadores do pragmatismo, junto com William James e John Dewey Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo

11

Dia Nacional do Cerrado

12

Nascimento da cantora, compositora, atriz e política fluminense Leci Brandão (80 anos) – conhecida intérprete de samba, é também Deputada Estadual em São Paulo Morte do poeta, cronista e jornalista gaúcho Álvaro Maria da Soledade Pinto da Fonseca Velhinho Rodrigues Moreira da Silva (60 anos) Nascimento do cantor, compositor, maestro e produtor musical estadunidense Barrence Eugene Carter, o Barry White (80 anos) Criação da Empresa Brasileira de Filmes S.A., a Embrafilme, por meio do decreto-lei Nº 862 (55 anos) 1ª edição do MTV Video Music Awards (40 anos) – Madonna protagonizou uma das cenas mais famosas de sua carreira: vestida de noiva fez uma apresentação cheia de insinuações sexuais ao som de “Like a Virgin” JK autoriza o fechamanto da barragem do Paranoá, abrindo assim a comporta e dando início à formação do lago (65 anos) – a resistência dos candangos em sair do local fez com que a Vila Amaury ficasse submersa Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (88 anos)

13

Nascimento do compositor, cantor, instrumentista, arranjador e produtor paulista Itamar Assumpção (75 anos) – integrante do movimento conhecido como Vanguarda Paulistana Nascimento da pintora paulista Domitila Stabile de Oliveira (80 anos) Morte do cantor fluminense Onéssimo Gomes (25 anos) – atuou durante muito tempo na Rádio Nacional Dia do Programador Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas – comemoração instituída pela Lei Nº 12.646 de 16 de maio de 2012; tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

14

Nascimento do geógrafo, naturalista e explorador nascido na Alemanha Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (255 anos) – conhecido como o pai da biogeografia Morte do pianista e compositor cubano Pérez Prado (35 anos) – considerado o maior expoente do Mambo. Ficou imortalizado como “Rei do Mambo” devido ao seu sucesso arrebatador Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação – data consagrada em homenagem ao programa Viva Maria. A jornalista é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das Américas, criada em 2016 Entra em operação comercial o trecho Jabaquara-Vila Mariana (50 anos) – primeira linha de metropolitano do Brasil Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (43 anos)

15

Nascimento do cineasta, escritor, argumentista, encenador e ator francês Jean Renoir (130 anos) – incompreendidos e subestimados no seu tempo, os seus filmes são hoje considerados entre as obra máximas do realismo poético francês Morte do guitarrista estadunidense John William Cummings, o Johnny Ramone (20 anos) – um dos mais influentes guitarristas de punk rock da história, integrante da banda Ramones Dia Internacional da Democracia – data reconhecida pela ONU

16

Nascimento do cantor e compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues (110 anos) Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio – data reconhecida pela ONU

17

Morte do médico, escritor e político angolano Agostinho Neto (45 anos) – líder da Independência e primeiro presidente de seu país Nascimento da atriz, cantora e diretora de cinema fluminense Sandra Pêra (70 anos) Morte do filósofo austro-britânico Karl Popper (30 anos) Inauguração do Instituto Benjamin Constant, primeira instituição brasileira dedicada à educação de deficientes visuais (170 anos) Inauguração da Confeitaria Colombo, ponto de encontro de artistas e intelectuais (130 anos)

18

Nascimento do físico e astrônomo francês Jean Bernard Léon Foucault (205 anos) – conhecido pela invenção do pêndulo de Foucault, um dispositivo que demonstra o efeito da rotação da Terra Nascimento da atriz paulista Mafalda Theotto, a Eloísa Mafalda (100 anos) Navegador Amyr Klink finaliza travessia do Atlântico Sul, realizada em um barco a remo durante cem dias (40 anos) Estreia do filme “O Mágico de Oz” (85 anos) Dia Nacional da Televisão – comemoração que foi instituída pela Lei 10.255 de 9 de julho de 2001; tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados Dia do Início da Semana Nacional de Trânsito – a semana foi instituída pela Resolução Nº 420 de 31 de julho de 1969 do Conselho Nacional de Trânsito do Brasil, e que está ratificada no Artigo Nº 326º da Lei Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, pela qual também se instituiu o Código Nacional de Trânsito no Brasil Por meio de uma petição pública, o relógio da Praça do Relógio, em Taguatinga, é tombado como patrimônio cultural do DF, pois havia ameaça de derrubada para revitalização da praça (35 anos) Fundação do America Football Club, com sede na cidade do Rio de Janeiro (120 anos)

19

Morte do médico e político maranhense Antônio Eusébio da Costa Rodrigues (35 anos) – especialista em leprologia e psiquiatria, fez parte da Sociedade de Medicina do Maranhão, foi prefeito de São Luís e eleito deputado estadual e federal Nascimento da empresária e consultora de moda italiana radicada no Brasil Constanza Pascolato (85 anos) Realização da primeira corrida automobilística do Brasil, o circuito de São Gonçalo-Rio de Janeiro (110 anos) – cujo vencedor foi Gastão de Almeida, com seu carro Berliet, que percorreu 42 Km em 1 hora e 05 minutos, com média de 38,8 km/h

20

Nascimento do cantor e compositor gaúcho Wander Wildner (65 anos) – participou em dois períodos de uma das mais influentes bandas de Punk Rock do Rio Grande do Sul, Os Replicantes Nascimento da atriz italiana Sophia Loren (90 anos) Morte do cantor juvenil fluminense Floriano Belham (25 anos) – muito popular nos anos 1920 e 1930, tendo sido a primeira “criança” no mundo a gravar um disco profissional, em 1929 Brasil e Argentina se enfrentam no futebol pela primeira vez, em amistoso em Buenos Aires (110 anos) – vitória de 3 x 0 para a Argentina Tropas de paz da Força Internacional para Timor-Leste (InterFET) são implantadas em Timor-Leste para pacificar e assegurar a independência do país (25 anos)

21

Nascimento do cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler (60 anos) Nascimento do cantor, compositor, poeta e escritor canadense Leonard Cohen (90 anos) Dia Internacional da Paz – data reconhecida pela ONU Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Dia da Árvore Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer – comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como “Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer”; tem por fim marcar a data da fundação da “Doente de Mal de Alzheimer Internacional”, que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde

22

Morte do letrista e compositor russo radicado nos Estados Unidos Irving Berlin (35 anos) – marco da música estadunidense, compôs trilhas para diversos filmes e musicais da Brodway Morte da atriz paulista Dirce Migliaccio (15 anos) Nascimento do cantor e seresteiro paulista Carlos José (90 anos) Nascimento do cantor, compositor e violonista baiano Jackson Roberto de Sousa Marques, o Beto Marques (75 anos) Dia Mundial Sem Carro Dia Nacional de Defesa da Fauna Dia do Atleta Paralímpico – instituído a partir do decreto-lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. Esta data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Banda Jackson Five realiza show no Ginásio Nilson Nelson (50 anos) Início da Cúpula do Futuro 2024 – iniciativa global destinada a abordar questões emergentes e desafios globais que impactam o futuro da humanidade. Este evento reúne líderes mundiais, especialistas, representantes da sociedade civil e outros stakeholders para discutir e formular estratégias sobre temas como mudanças climáticas, inovação tecnológica, governança global, e desenvolvimento sustentável Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul

23

Nascimento da cineasta, atriz e radialista francesa radicada no Brasil, Gilda de Abreu (120 anos) – foi autora de radionovelas e para a Rádio Nacional escreve, dentre outras, “Mestiça”, “Aleluia”, “A Cigana”, “Pinguinho de gente”. Foi, ainda, a terceira mulher a dirigir um filme no Brasil Morte do médico neurologista austríaco Sigmund Freud (85 anos) – criador da psicanálise Nascimento da ex-jogadora de basquete paulista Hortência Marcari (65 anos) – considerada uma das maiores atletas femininas de seu esporte Nascimento do cantor, compositor, violonista e guitarrista estadunidense Bruce Springsteen (75 anos) Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos – comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças Dia Internacional das Línguas de Sinais – data reconhecida pela ONU Inauguração do Reservatório do Mocó em Manaus/AM (125 anos) – criado para o fornecimento regular de água, na época, para toda cidade, permanece em operação até os dias atuais abastecendo alguns bairros do município. É um monumento de estilo neorrenascentista tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico nacional

24

Morte do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I do Brasil ou Pedro IV de Portugal (190 anos) Nascimento do cineasta espanhol Pedro Almodóvar (75 anos) Emerson Fittipaldi é campeão mundial de Fórmula Indy (35 anos)

25

Nascimento do médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta fluminense Edgar Roquette-Pinto (140 anos) – é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, por criar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, com o intuito de difundir a educação Morte do compositor austríaco Johann Strauss (I) (175 anos) Nascimento do escritor, jornalista, professor e pesquisador da cultura maranhense Domingos Vieira Filho (100 anos) Dia Nacional da Radiodifusão – comemorado extraoficialmente por brasileiros, para marcar a data do nascimento do Médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do Rádio brasileiro, Edgard Roquete Pinto, que veio ao mundo em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o “Pai da radiodifusão” no Brasil Lançamento do programa esportivo “Stadium”, na TVE (48 anos)

26

Nascimento do filósofo, escritor, professor universitário e reitor alemão Martin Heidegger (135 anos) Nascimento do jornalista e locutor esportivo mineiro Rui Viotti (95 anos) Dia de São Cosme e Damião (Catolicismo) Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares – data reconhecida pela ONU Dia Nacional dos Surdos – comemoração instituída pela Lei Nº 11.796 de 29 de outubro de 2008; tem por fim marcar a data da criação da 1ª escola brasileira para Surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos na cidade do Rio de Janeiro e que atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos

27

Mao Tsé Tung torna-se Presidente da República Popular da China (70 anos) Dia de São Cosme e Damião (Candomblé e Umbanda) Dia Mundial do Turismo – comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970; data reconhecida pela ONU Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos

28

Nascimento do jornalista e geógrafo maranhense Raimundo Lopes da Cunha (130 anos) – sob sua orientação o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fez o primeiro tombamento nacional no Maranhão, do sítio arqueológico sambaqui do Pindaí Morte do compositor e pianista fluminense Djalma Ferreira (20 anos) Nascimento do ator italiano Marcello Vincenzo Domenico Mastrojanni (100 anos) Nascimento da atriz e ativista francesa Brigitte Bardot (90 anos) Nascimento do cantor, compositor e arranjador paulista Celso Viáfora (65 anos) Inauguração do Forte de Copacabana, pelo então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca (110 anos) Dia Internacional do Acesso Universal à Informação – data reconhecida pela UNESCO Dia Mundial da Raiva – comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês, Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a 1ª vacina eficaz contra a raiva, uma doença totalmente prevenível que, ainda assim, mata uma pessoa a cada 10 minutos em média; data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde

29

Nascimento do compositor Francisco Mário Flávio Salgado Sales, o Chiquinho Sales (naturalidade desconhecida) (115 anos) – compôs vários sucessos, e teve mais de vinte músicas gravadas, a maior parte delas pela dupla Alvarenga e Ranchinho Primeira publicação da tira “Mafalda”, criação do cartunista argentino Quino, no semanal argentino Primera Plana (60 anos) Criação da primeira biblioteca pública de São Luís, a Biblioteca Benedito Leite (195 anos)

30

Nascimento do escritor e roteirista estadunidense Truman Capote (100 anos) Rede Pública de Comunicação britânica BBC realiza a primeira transmissão experimental de televisão (95 anos) Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução – data reconhecida pela ONU Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online