Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Maior cidade com candidato único tem chapa que une partidos de Lula e Bolsonaro. Prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, 41, diz que se surpreendeu com ausência de rivais, mas credita o fato à gestão pública; ex-prefeito critica.

Datena desiste de sabatina Folha/UOL sobre temas da cidade de SP. Após confirmar participação, tucano alegou problema de agenda e fará visita ao centro nesta terça.

STF mantém por unanimidade decisão de Moraes que suspende X no Brasil. Apesar de votos favoráveis na Primeira Turma, decisão de ministro teve ressalvas de Fux, e ala da corte se irritou por avaliar que caso deveria ser analisado em plenário.

Previdência cresce R$ 71,1 bi e puxa alta de despesas obrigatórias no Orçamento de 2025. Pisos de saúde e educação vão crescer, juntos, R$ 18,8 bilhões no próximo ano.

Lira vai nos ajudar com alternativas, diz nº 2 da Fazenda. Durigan diz que presidente da Câmara é um dos grandes parceiros da agenda econômica do país.

Sob pressão, Netanyahu pede perdão por morte de reféns na Faixa de Gaza. Premiê de Israel não cede, porém, a protestos que exigem libertação dos demais sequestrados por meio de acordo com Hamas.

Vitória da extrema direita em eleição na Alemanha põe cordão sanitário à prova. Negociações de governo na Saxônia e na Turíngia vão exigir alianças pouco ortodoxas para manter AfD longe do poder.

Ditadura de Maduro manda prender Edmundo González. Opositor ignorou convocações do regime em processo criminal; ele concorreu contra Maduro em pleito contestado;

Toffoli mantém validade de júri da boate Kiss e determina prisão de condenados. Ministro do STF acolheu recursos do Ministério Público Federal e de promotores do RS; quatro pessoas receberam sentença.

Brasil conquista mais 11 medalhas e se mantém no top 5 das Paralimpíadas. Delegação brasileira registra quatro ouros, quatro pratas e três bronzes nesta segunda-feira (2).

Globo muda nome de programa com Ana Clara por causa de processo movido por João Gordo. Panelaço Ao Vivo, que estreou em 2023, virou Panela Quente em nova temporada após questão na Justiça.

França inicia julgamento de homem que submeteu mulher a quase cem estupros. Agressor drogava própria esposa para que fosse violentada; ao todo, 51 pessoas são rés em caso que chocou país.

Home office é critério usado por banco para definir demissões, diz jornal. Funcionário que vai mais ao escritório tem maior chance de ficar no Goldman Sachs, informa The Wall Street Journal.

