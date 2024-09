Moraes convoca STF para analisar a suspensão do X, debate em São Paulo é marcado por troca de ofensas, ‘tubarões do mercado’ veem alta da Selic e outras notícias para começar esta segunda-feira (2).

JUSTIÇA

Moraes convoca 1ª turma do STF para analisar suspensão do X nesta segunda. Sessão será virtual deve durar 24 horas; ala da corte defende decisão colegiada.

ELEIÇÕES 2024

Datena vai para cima de Marçal durante debate na Gazeta. Candidato foi chamado de ‘playboy’ e chamou influenciador de ‘sem-vergonha e estelionatário’.

MERCADO

Em investimentos, candidatos à Prefeitura de SP são conservadores. Imóveis são o principal ativo nas carteiras declaradas à Justiça Eleitoral.

CONGRESSO

Lira adia anúncio de nome para sua sucessão e busca Bolsonaro. Parlamentar tinha estabelecido agosto como o mês em que apontaria seu candidato.

QUEIMADAS

Incêndios na amazônia em agosto atingem maior nível em 14 anos. Foram registrados mais de 38 mil focos no mês, segundo dados do Inpe; bioma passa por seca histórica.

BANCO CENTRAL

Amigos e ex-colegas apostam em Galípolo pragmático e negociador no BC: ‘Algodão entre cristais’. Expectativa é que indicado à presidência do Banco Central tenha papel na discussão fiscal com Lula.

ECONOMIA

PIB deve mostrar aceleração no 2º trimestre, estimam economistas. Expectativa é que resultado, que será anunciado na terça (3), seja impulsionado pelo aumento do consumo e dos investimento.

ARGENTINA

Turismo de brasileiros segue forte apesar de alta de preços; busca por economia cresce. Perda de protagonismo do câmbio paralelo e aumento do dólar no Brasil deixam viagem mais cara, mas é possível economizar.

CUBA

De analgésico a alimentos básicos, população vive escassez generalizada. Moradores da ilha pedem Tylenol a turistas, e um pacote de café pode custar o equivalente a R$ 50; regime nega haver fome.

SÃO PAULO

Maiores favelas de SP continuam isoladas por serviços de carro por aplicativo. Dez anos após chegada de modalidade, moradores de Heliópolis e Paraisópolis ainda reclamam de falta de acesso e desconfiança de motoristas; OUTRO LADO: empresas negam discriminação.

TWITTER

Alternativa ao X, Bluesky ainda não tem representação legal no Brasil. Empresas estrangeiras devem ter representação para questões jurídicas; exigência é menos clara para plataformas da internet.

CELEBRIDADES

Adele anuncia pausa na carreira (de novo). Cantora britânica diz ser ‘uma reclusa absoluta’ e já havia ameaçado parar por um tempo.

SAÚDE MENTAL

Usuários do X vivem sentimentos de orfandade e ansiedade com suspensão da rede. Especialistas dizem que sensação ocorre por uma forma de luto pelos relacionamentos que se expressam somente do ambiente online.

*Folhapress

