Veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Moraes determina derrubada do X no Brasil, governo prevê salário mínimo de R$ 1.509, Israel anúncia morte de mais terroristas e outras notícias para começar este sábado (31).

STF

Moraes determina derrubada no Brasil do X, de Elon Musk. Decisão foi tomada após empresa descumprir ordem de indicar representante legal; ministro recua sobre obrigação de Google e Apple tirarem de lojas acesso por VPN.

GOVERNO LULA

Lula envia projeto que eleva tributos sobre empresas e prevê arrecadar R$ 21 bi em 2025. Texto propõe alta maior para bancos e ajuda a fechar contas do Orçamento do ano que vem.

GOVERNO TARCÍSIO

Cunhado de Tarcísio ganha cargo em gabinete de deputado que assumiu com ajuda do governador. Mauricio Pozzobon Martins foi nomeado assessor de Danilo Campetti (Republicanos); deputado afirma que nomeação se deve a qualificações profissionais e por ser pessoa da sua confiança.

SALÁRIO MÍNIMO

Executivo prevê salário mínimo de R$ 1.509 em 2025. Se confirmado, valor representará aumento de 6,87% em relação a piso atual.

CRISE ENERGÉTICA

Aneel anuncia bandeira vermelha patamar 2 para setembro, e conta de luz vai subir. Fatura terá acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

AIDS

Brasil participa de estudo mundial de injeção na prevenção do HIV. Dos 3.700 participantes do estudo, 1.100 são brasileiros; Brasil foi o país que mais incluiu pessoas na pesquisa.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Não aceito nem a vitória de Maduro nem da oposição, diz Lula. Em entrevista a rádio, presidente diz que Conselho Nacional Eleitoral, e não Tribunal Supremo de Justiça, deveria ter validado as atas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel anuncia morte de mais terroristas em 3º dia de operação na Cisjordânia. Ação criticada por comunidade internacional já deixou 20 palestinos mortos; 13 eram combatentes, segundo Hamas e Jihad Islâmico.

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski demite chefe da Força Aérea após perda de caça F-16. Avião americano caiu durante mega-ataque russo; ofensiva em Kursk é criticada.

RECIFE

Teto de santuário desaba no Recife e mata duas pessoas. Incidente no Santuário do Morro da Conceição ocorreu durante distribuição de cestas básicas; mais de 20 ficaram feridos.

CHUVAS NO SUL

Símbolo da enchente, cavalo Caramelo é aplaudido em abertura de feira agrícola no RS. Animal ficou cerca de quatro dias em cima de um telhado na cidade de Canoas.

MUNDO

Charlie Hebdo publica charge de Maria com Mpox e é criticado por católicos na França. Periódico satírico foi atacado por extremistas islâmicos em 2015 após publicar caricaturas do profeta Maomé.

COTIDIANO

Clitóris é esquecido, pois o prazer feminino é visto como perigoso, diz filósofa francesa. Em livro, Catherine Malabou explora o apagamento histórico do órgão por não ter função reprodutiva.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Mais de 100 toneladas de peixes mortos se espalham por porto na Grécia. Mortandade em massa dos peixes estaria ligada a mudanças climáticas e manejo inadequado.

*folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online