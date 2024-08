Manchetes dos principais jornais nacionais deste sábado

Jornal do Commercio (PE)

Desabamento no Morro da Conceição deixa dois mortos

Correio Braziliense

Suspensão do X acirra debate sobre as redes sociais

Folha de Pernambuco

A dor do morro. A dor do Recife

O Globo

Moraes ordena bloqueio da rede social X no Brasil

Diário do Nordeste (CE)

Desemprego no País cai para 6,8% no trimestre

Folha de S. Paulo

Moraes manda tirar do ar rede social X de Elon Musk no Brasil

Diário de Pernambuco

Tragédia no Morro

O Estado de S. Paulo

Moraes suspende X e impõe multa de R$ 50 mil a quem burlar bloqueio

Estado de Minas

Primeiras palavras

Zero Hora (RS)

Moraes ordena suspensão da rede social X no Brasil

A Tarde (BA)

Turismo baiano vive alta na capital e no interior

O Dia (RJ)

TRAGÉDIA

Telhado de santuário cai, mata 2 pessoas e fere mais 24

Tribuna do Norte (RN)

Taxista preso por morte de prefeito pode ter ajudado em fuga na penitenciária de Mossoró

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online