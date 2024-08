Jovem peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio

Um jovem de 21 anos morreu após ser pisoteado por um touro durante a 55º Festa do Peão de Guapiaçu (SP), nesta sexta-feira (30).

Italo Silva Rodrigues sofreu o acidente em sua segunda montaria. Antes de ser pisoteado, o peão já havia feito sua primeira montaria, mas o animal não teve bom desempenho. Por esse motivo, ele teve direito a uma segunda oportunidade, dessa vez para montar outro animal.

O peão foi atingido na região do tórax. Imagens feitas por pessoas que assistiam ao rodeio mostram o momento em que o peão monta no touro no meio da arena e permanece em cima do bicho por alguns segundos até ser arremessado no chão. Durante a queda, o animal, que está agitado, pisoteia a parte superior do tronco do jovem.

Italo chega a levantar e sai andando da arena. Ele recebeu atendimento inicial nos bastidores do Recinto de Exposições e foi levado para a Unidade de Emergência Municipal da cidade. Entretanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser transferido para um hospital de São José do Rio Preto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Guapiaçu.

Corpo do peão foi encaminhado para o IML de São José do Rio Preto. Não há informações se o corpo será encaminhado para Paracatu (MG), cidade natal da vítima, para ser sepultado. No Instagram, Italo costumava postar vídeos de sua montaria, além dos diversos prêmios que arrecadou em sua carreira.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cedral (SP) e será investigado pela delegacia de Guapiaçu. O UOL entrou em contato com a organização da 55º Festa do Peão de Guapiaçu, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou a Associação de Campeões de Rodeios, responsável pelas montarias do evento, e aguarda resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

*uol/folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online