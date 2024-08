Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quinta-feira

Governo tenta apressar sabatina de Galípolo (foto) para o BC, enquanto empresários e banqueiros elogiam a escolha; candidatos da aliança de Nunes flertam com Marçal e Datafolha mostra que Lula terá a força testada com apoio a Boulos e outras notícias para começar esta quinta-feira (29).

BANCO CENTRAL

Governo tenta apressar sabatina de Galípolo para o BC, mas senadores resistem. Aliados de Lula negociam sessão para 10 de setembro e veem discordância de parlamentares.

COPOM

Ministros de Lula falam em redução de juros e responsabilidade fiscal após indicação de Galípolo ao BC. Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Renan Filho, de Transportes, participaram de evento do Santander nesta quarta (28).

DATAFOLHA

Lula terá força testada em segmentos que Boulos quer atrair em SP. Pesquisa mostra dificuldades do presidente em grupos do eleitorado como mais pobres e evangélicos.

ELEIÇÕES 2024

Marçal recorre a réu homônimo para pressionar Boulos sobre uso de drogas. Assessoria não responde se é com base nesse caso que influenciador acusa candidato do PSOL de usar cocaína.

POLÍTICA

Senado dá urgência a projeto que muda Ficha Limpa e pode beneficiar Bolsonaro e Cunha. Proposta deve ser votada na próxima semana, quando Senado fará último esforço concentrado antes das eleições.

JUSTIÇA

Justiça militar condena 2º coronel por incitar generais contra Lula no 8/1. Coronel José Placídio dos Santos xingou o comandante da Marinha e fez publicações pró-golpe; ele cumpre pena em regime aberto.

JUSTIÇA

Moraes intima Musk em tuíte para que X indique representante, sob pena de suspensão. Intimação foi feita por meio da página do STF em rede social, com marcação do perfil do empresário.

AMÉRICA LATINA

Candidatura de Venezuela e Nicarágua ao Brics vira constrangimento para Lula. China e Rússia impulsionam criação de categoria de parceiros do bloco e defendem entrada de aliados na América Latina.

RIO DE JANEIRO

Polícia do Rio investiga esquema que adultera máquinas de bichinhos de pelúcia. Aparelhos seriam programados com contador de jogadas, que diminui a força das garras usadas para pegar os brinquedos, para dificultar liberação dos brindes.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Abertura paralímpica soma diversité ao lema dos franceses. Romper padrões e expor paradoxos deram o tom de toda a cerimônia, menos impactante que a Olímpica; Paris promete nova revolução.

ARGENTINA

Protesto de aposentados na Argentina acaba com confronto e gás de pimenta. Aposentados e setores de esquerda protestam contra veto de Milei a projeto que amplia reajuste.

ELEIÇÕES 2024

Boulos chama de absurdo hino com linguagem neutra em evento de sua campanha. Deputado voltou a culpar produtora responsável por comício e disse que rompeu com a empresa.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online