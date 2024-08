Seca histórica já atinge 16 estados e DF, Tarcísio entra na campanha do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, governo quer taxar big techs e outras notícias para começar esta quarta-feira (28).

QUEIMADAS

Seca histórica já atinge 16 estados e DF; cenário favorece incêndios. Problema de falta de chuvas acumula efeitos de El Niño do ano passado e ‘La Niña do Atlântico’ deste ano.

AO MENOS R$ 4 BILHÕES

Fazenda planeja enviar ainda neste semestre proposta para taxar big techs. Medida pode render até R$ 5 bilhões ao ano segundo cálculo de assessor de Haddad.

BANCO CENTRAL

Haddad sugeriu a Lula anúncio de presidente do BC para agosto ou setembro após falar com Campos Neto. Em evento do Santander, ministro ressaltou que esforço do 2º semestre vai permitir ao governo cumprir meta fiscal de 2024.

GOVERNO LULA

Novo presidente propõe enxugar Vale e não teve resistência do governo após pressão. Gustavo Pimenta foi eleito para o cargo após processo em que Lula tentou emplacar Mantega.

ELEIÇÕES 2024

Tarcísio estreia na campanha de Nunes e exalta parceria na tentativa de estancar Marçal. Governador vê direita deslumbrada e, nos bastidores, destoa de Bolsonaro e considera não haver censura em bloqueio a redes de influenciador.

ELEIÇÕES

PT adia aprovação de R$ 15 milhões do fundo eleitoral para a campanha de Boulos. Grupo de Trabalho Eleitoral do partido não chegou a consenso sobre o repasse; Executiva deverá decidir a questão em setembro.

APÓS DESASTRE

Governo Lula vai encerrar ministério do RS, e Pimenta retorna à Secom após atuação sob cobranças. Ministro tem recebido cobranças no estado; órgão deve virar secretaria na Casa Civil.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Maduro muda metade de seu gabinete em meio a protestos e pressão internacional. Troca colocará Diosdado Cabello, nome forte do chavismo, à frente dos principais órgãos de repressão da ditadura.

COPA LIBERTADORES

Zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, 27, morre após passar mal em jogo no Morumbis. Jogador sofreu uma arritmia durante partida contra o São Paulo pela Libertadores, foi socorrido e estava na UTI desde o dia 22.

RIO DE JANEIRO

Ronnie Lessa diz que matou Marielle por ganância e classifica crime como ‘asneira’. ‘Eu estava numa fase muito tranquila da minha vida’, disse o ex-PM; ele alegou medo e pediu para que réus do caso não participassem de audiência no STF.

APPLE

iPhone 16 será apresentado pela Apple em 9 de setembro e deve ter recursos de IA. Expectativa é que nova versão do aparelho venha com novas ferramentas para fotografia.

RIO GRANDE DO NORTE

Prefeito e o pai são assassinados a tiros no Rio Grande do Norte. Marcelo Oliveira tinha 38 anos e era candidato à reeleição pelo União Brasil no município de João Dias.

