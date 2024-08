Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

Conselho escolhe novo presidente da Vale, Boulos e Tabata adotam estratégias diferentes contra Marçal, membro do CNE questiona eleição na Venezuela e outras notícias para começar esta terça-feira (27).

MINERAÇÃO

Conselho da Vale elege vice-presidente financeiro para comandar empresa. Escolha de Gustavo Pimenta encerra conturbado processo de sucessão de Eduardo Bartolomeo.

SABESP

Governo Tarcísio vai manter presidente do conselho da Sabesp, que teve cargo na Equatorial. Karla Bertocco será um dos três nomes indicados por Tarcísio ao comando da empresa privatizada.

BRASÍLIA

Economista Bráulio Borges é citado na Fazenda para diretoria do BC. Ministro Fernando Haddad (Fazenda) já recomendou em redes sociais leitura de artigo de Borges sobre a mudança das metas e o desafio da sustentabilidade fiscal.

ELEIÇÕES 2024

Marçal está rodeado de suspeitos de envolvimento com PCC; veja infográfico sobre as ligações. Aliados do influenciador e dirigentes do seu partido já foram citados por vínculos com integrantes de facção criminosa.

ELEIÇÕES 2024

Boulos dosa embate com Marçal e vê Tabata usar influenciador como trampolim. Candidato do PSOL frisa bolsonarismo e rejeita ‘rolar na lama’, e a do PSB ataca para ficar mais conhecida.

ELEIÇÕES 2024

Enchentes pautam ano eleitoral em Porto Alegre após falhas no sistema de prevenção. Impactos da maior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul ainda são sentidos na capital gaúcha.

MEIO AMBIENTE

Incêndio na zona rural mata mais de 200 animais e destrói casas e lavouras em Pradópolis (SP). Parte de um assentamento com 360 famílias e um acampamento anexo foi atingida pelo fogo.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Falta veracidade no resultado do pleito, afirma membro do Poder Eleitoral da Venezuela. Reitor do CNE fala da clandestinidade e põe em xeque autonomia do órgão que decretou Nicolás Maduro reeleito.

ESTADOS UNIDOS

Kamala enfrenta desafio de traduzir alegria da convenção em vitória. Candidata democrata reacendeu um partido desmoralizado, mas uma disputa contundente e acirrada a aguarda.

TELEVISÃO

Filhas de Silvio Santos desistem de vender a Jequiti após proposta abaixo do valor de mercado. Herdeiras do apresentador foram informadas, antes de sua morte, que empresa valia muito mais do que estava sendo oferecido.

CELEBRIDADES

Às vésperas de show no Brasil, Mariah Carey perde a mãe e a irmã no mesmo dia. Cantora tem apresentações marcadas em São Paulo e no Rio no próximo mês.

MÚSICA

Como o Rock in Rio espelhou e moldou a música brasileira em suas quatro décadas. Festival, que volta a ser realizado em setembro, influenciou até os sertanejos, que só agora terão espaço nos palcos do evento.

*Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online