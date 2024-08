O ex-senador paraibano Marcondes Gadelha, que seria candidato a vice-presidente da República ao lado de Silvio Santos nas eleições de 1989, expressou profundo pesar pela morte do apresentador, que faleceu recentemente.

– Silvio era para mim mais do que um amigo fraterno, era um exemplo, um modelo, um ícone, tantas e tamanhas eram as virtudes que ornavam a sua personalidade – disse Gadelha.

Marcondes Gadelha e Silvio Santos se aproximaram em 1989, quando o empresário e apresentador decidiu lançar sua candidatura à Presidência da República. Gadelha foi escolhido por Silvio para ser seu companheiro de chapa, em uma campanha que prometia ser histórica.

– Nos aproximamos em 1989, quando ele, entre outros nomes sugeridos, escolheu o meu como companheiro de chapa para a campanha presidencial daquele ano. Enfrentamos uma resistência obstinada e duríssima contra o registro da candidatura, que acabou não acontecendo, pela razão muito simples de que nas urnas ele seria imbatível – relembrou o ex-senador.

A chapa Silvio Santos-Marcondes Gadelha nunca chegou a se consolidar oficialmente devido a uma série de obstáculos jurídicos e políticos, mas a amizade entre os dois se manteve forte ao longo dos anos.

Para o ex-senador, a fé que Silvio Santos nutria em vida é um consolo neste momento de luto. “Conforta-me ainda saber que Silvio era um homem de muita fé e que agora deve estar em paz na plenitude da luz que não se apaga.”

