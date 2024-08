Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

Focos de incêndio disparam, e PF vê indícios de crime

O Dia (RJ)

CONSIGNADO

Veja o que fazer quando a parcela pesar no bolso

Folha de S.Paulo

Produtores e governo veem indícios de crime em incêndios

O Estado de S. Paulo

Aviação regional tem falências em série e menos passageiros

Valor Econômico (SP)

Crise climática já causa perdas de R$ 6,67 bi ao agronegócio

Correio Braziliense

Emergência climática

Estado de Minas

PF vai investigar focos de incêndio

Zero Hora (RS)

Lucro líquido de empresas gaúchas na bolsa apresenta recuo no 2º trimestre do ano

Diário de Pernambuco

Doação de corpos contribui para evolução da medicina

Jornal do Commercio (PE)

Governo Lula prepara intervenção para controle de preço do gás natural

A Tarde (BA)

Bahia tem alta de queixas contra planos de saúde

Diário do Nordeste (CE)

Pecém: Termelétrica prevê investimento de até R$ 1 bi

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online