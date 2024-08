Capital do Brasil amanhece coberta de fumaça; saiba detalhes

O céu de Brasília voltou a amanhecer nesta segunda-feira (26) coberto por fumaça causada pelos incêndios florestais na região Sudeste.

O cenário ocorre desde a manhã de domingo (25), quando a névoa encobriu o horizonte na capital federal.

O índice de qualidade do ar na cidade chegou a 186, considerado insalubre. Um nível de qualidade moderado fica entre 50 e 100.

O mês de setembro é o de maior seca em Brasília, o que ocasiona um aumento de queimadas naturais. Até domingo o Distrito Federal havia registrado 93 ocorrências de incêndios, atingindo 220 hectares.

Embora os números sejam considerados dentro da média para a época, a quantidade ainda não seria suficiente para gerar essa quantidade de fumaça.

A capital já registra mais de 120 dias sem chuvas, com a última ocorrência datada oficialmente em 24 de abril.

As torres do Congresso Nacional seguem praticamente encobertas. A névoa continua presente tanto no Plano Piloto, região central onde fica a Esplanada dos Ministérios, quanto nas regiões administrativas vizinhas como Samambaia, Águas Claras, Sobradinho e Taguatinga.

No DF, os focos de incêndios estão concentrados nas áreas de encontro entre as zonas rural e urbana, como beiras de estradas. Nenhuma unidade de conservação foi atingida.

Os incêndios acontecem Brasil afora, principalmente no interior de São Paulo, onde o cenário de fumaça e fuligem se repetem.

São Paulo teve neste ano, até 23 de agosto, 4.973 focos de incêndio. É o maior número registrado desde 1998, quando o Inpe (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais) iniciou o monitoramento dos focos por satélite. Chamas também são registradas no Triângulo Mineiro, onde uma fábrica teve de ser evacuada.

Os incêndios também causaram acidentes e interrupção de aulas, lotaram hospitais e deixaram duas pessoas mortas e outras 66 feridas, de acordo com a Defesa Civil.

No domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) para tratar das suspeitas de ações criminosas nos incêndios que se intensificaram nos últimos dias no país.

A Polícia Federal abriu 31 inquéritos para investigar as origens do fogo, incluindo dois em São Paulo —o estado concentrou mais de 30% dos focos de calor registrados em território nacional na sexta (23) e no sábado (24), segundo dados do Inpe.

*Folhapress

