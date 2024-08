Veja os fatos que ecoam pelo Brasil neste domingo

Juiz suspende perfis de Pablo Marçal até o fim das eleições, São Paulo tem recorde de focos de incêndio e fuga de moradores, arcabouço fiscal completa um ano sob desconfiança e outras para começar este domingo (25).

ELEIÇÕES 2024

Juiz mira monetização e suspende perfis de Marçal até o fim das eleições em decisão liminar. Juiz eleitoral acolheu argumento de que candidato comete abuso econômico ao remunerar seguidores por cortes.

AMBIENTE

São Paulo tem maior número de incêndios em mais de duas décadas. 36 cidades paulistas estão em alerta máximo para grandes queimadas.

COTIDIANO

Moradores de Ribeirão Preto deixam casas cercados por fogo e tempestade de poeira. Com 14 focos de incêndio ativos neste sábado, cidade viu tarde virar noite com fumaça densa e fuligem no céu; avião do governo vai auxiliar no combate aos incêndios.

CIÊNCIA

Astronautas ‘presos no espaço’ voltarão com a SpaceX em 2025. Decisão foi anunciada pela Nasa neste sábado (24); primeira missão tripulada da Starliner, inicialmente prevista para durar 8 dias, deve durar 8 meses.

CLIMA

Estiagem afeta reservatórios de SP, causa racionamento no interior e acende alerta para 2025. Com La Niña previsto para setembro, há risco de chuvas não serem suficientes para o próximo período seco, diz especialista.

ECONOMIA

Inconsistências na origem do arcabouço alimentam desconfiança um ano depois. Entre os problemas está o descompasso entre ritmo de expansão do limite e crescimento das despesas.

