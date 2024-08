Giro de notícias: notícias em destaque pelo Brasil neste sábado

EUA e dez países condenam aval à eleição de Maduro, Congresso e Planalto negociam alta de verba para emendas, eleitor de Marçal é mais bolsonarista do que o de Nunes e outras notícias para começar este sábado (24).

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

EUA e dez países da região condenam reconhecimento de reeleição de Maduro por Supremo da Venezuela. Comunicado do grupo aumenta pressão por posição do Brasil, que ainda não se manifestou sobre chancela da Justiça à contestada votação.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Mudanças na reforma tributária elevam alíquota a 28%, diz Fazenda; é a maior do mundo. Maior impacto vem da inclusão das carnes na cesta básica isenta de tributos, em alteração feita na Câmara.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso e Planalto negociam alta de verba para emendas maior do que prevê acordo com STF. Parlamentares e ala do governo querem replicar arcabouço fiscal, mas formato resulta em aumento maior que o expresso em nota.

ELEIÇÕES 2024

Datafolha: Eleitor de Marçal é mais bolsonarista do que o de Nunes. Influenciador avança em corrente de apoiadores de Bolsonaro em SP, onde 63% rejeitam votar em nome indicado por ex-presidente.

ELEIÇÕES 2024

Mulher de Boulos descumpre regras em compra de imóvel do Minha Casa, Minha Vida. OUTRO LADO: Assessoria do deputado diz que imóvel foi cedido ao MTST um ano após a aprovação do financiamento.

CRIMES VIRTUAIS

PF prende 3º suspeito de invadir sistema do governo e desviar R$ 15 milhões. Prisão ocorreu em Vitória da Conquista (BA) dois dias depois de deflagração de operação; grupo invadiu sistema de pagamento da administração federal.

BANCO CENTRAL

Equipe econômica pede que Lula indique nome para o BC na próxima semana. Com Galípolo favorito, negociações avançam para que sabatina no Senado aconteça no início de setembro.

IMIGRANTES

Dezesseis estados republicanos processam governo Biden por medida pró-imigrantes. Programa anunciada em junho garante mais proteção para pessoas em situação ilegal e que são casados com americanos.

*folhapress