Moraes liga vazamento de mensagens sobre atuação fora do rito à organização criminosa para fechar STF, Datafolha mostra intenção de voto em São Paulo entre ricos e pobres, Gabriel Galípolo diz ter sido mal-interpretado, e outras notícias para começar esta sexta-feira (23) .

JUSTIÇA

Moraes liga vazamento de mensagens sobre atuação fora do rito a organização criminosa para fechar STF. Ministro retirou o sigilo da investigação que abriu após as revelações da Folha e citou tentativa de ‘desestabilizar instituições’.

ELEIÇÕES

Nunes aposta em ofensiva de Bolsonaro contra Marçal, e Boulos, em racha da direita. Influenciador comemora crescimento em pesquisa e diz que a ‘piada virou pesadelo’.

ELEIÇÕES

Família Bolsonaro abre fogo contra Marçal e vê Nunes perder fôlego entre aliados. Ex-presidente e filhos ajustam discurso enquanto influenciador ameaça tirar prefeito do segundo turno.

ECONOMIA

Me expressei mal e fui mal-interpretado, diz Galípolo após falas sobre Selic. Diretor de política monetária do Banco Central participou de evento com alunos da FGV.

IMPOSTO RENDA

Governo prepara mudanças no IR de empresas para fechar as contas de 2025. Governo vai propor aumento de alíquotas do JCP e da CSLL de companhias com o projeto de Orçamento.

BETs NO BRASIL

Caixa terá uma das principais bets do Brasil, diz CEO do banco. Banco busca atrair público mais jovem; jogos poderão ser feitos na internet e nas lotéricas.

CENSO 2022

População brasileira deve começar a cair em 2042, seis anos antes do que o esperado. Previsão é do IBGE, que aponta que número de habitantes do país tende a ficar abaixo de 200 milhões em 2070.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala gosta de dançar e reprovou no exame da Ordem; veja 23 curiosidades sobre vice-presidente. Com currículo político extenso, candidata à Presidência dos EUA já trabalhou no McDonald’s e coleciona tênis All-Star.

ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Supremo chavista chancela contestada reeleição de Maduro e não divulga atas. Corte da Venezuela usa Brasil como exemplo em comparação distorcida para validar suas ações e pede que Procuradoria investigue opositores por divulgar comprovantes eleitorais.

