Veja os fatos que ecoam pelo Brasil nesta quinta-feira

Ala do governo Lula teme armadilhas do Congresso, Datafolha divulga pesquisa para prefeitura de SP, Rio, BH e Recife, Moraes abre novo inquérito sigiloso​ e outras notícias para começar esta quinta-feira (22).

POLÍTICA

Ala do governo Lula teme novas armadilhas do Congresso após acordo sobre emendas. Aliados do presidente veem risco de PEC para tornar obrigatório mais um tipo de verba parlamentar.

ELEIÇÕES

Datafolha divulga nesta quinta-feira pesquisas eleitorais de SP, Rio, BH e Recife. Levantamento mostrará intenção de voto, rejeição e conhecimento de candidatos para eleições em outubro.

ELEIÇÕES EM SP

Factoide e reincidência de Marçal desafiam Justiça Eleitoral. Influenciador reitera ofensas sem fundamento mesmo após decisões judiciais e impacta debate; defesa fala em ‘mera crítica política’.

JUSTIÇA

Processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. OUTRO LADO: Procurado e informado sobre o teor da reportagem por meio de sua assessoria, o ministro do STF não quis se manifestar.

IMIGRANTES

Governo impedirá migrante em trânsito e sem visto de pedir refúgio no Brasil. Segundo Polícia Federal, pessoas usam país para, posteriormente, seguirem por via terrestre aos Estados Unidos.

AMBIENTE

Moradores de Porto Velho sofrem com poluição gerada por incêndios na amazônia. Capital de Rondônia só perde para São Paulo em má qualidade do ar nesta quarta (21), segundo monitor.

LIBERTADORES

Botafogo leva susto, mas elimina o Palmeiras e avança às quartas da Libertadores. Time carioca abre dois de vantagem, cede empate, mas se mantém vivo no mata-mata.

ELEIÇÕES NOS EUA

Kamala usa vice para ganhar ‘americano normal’ contra ‘Trump esquisitão’. Candidato a vice faz seu discurso mais importante até agora na 3ª noite da convenção do partido.

ELEIÇÕES NOS EUA

Trump discursa atrás de vidro à prova de bala em 1º comício ao ar livre após tentativa de assassinato. Republicano tem segurança reforçada em ato de campanha na Carolina do Norte, um dos estados-chave na disputa.

*Folhapress

