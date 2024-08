Veja o que rola de novidades pelo Brasil nesta terça-feira

Governo e sindicatos ampliam presença na Petrobras, Joe Biden e Hillary Clinton pedem voto a Kamala Harris em primeiro dia da convenção democrata, Bolsa bate recorde e outras notícias para começar esta terça-feira (20).

PETROBRAS

Governo e sindicatos ampliam presença na gestão da Petrobras sob Magda. Após mudança de diretorias, estatal promove troca em chefias de áreas técnicas; mudanças causam preocupação em investidores.

ELEIÇÕES NOS EUA

América, eu dei meu melhor a você, diz Biden em início de despedida da Presidência. Democrata defende legado e evoca necessidade de proteger democracia ao pedir voto em Kamala.

MERCADO

Bolsa bate recorde histórico com otimismo sobre economia dos EUA; dólar cai. Investidores consolidaram apostas de corte de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Fed, em setembro, aumentando o apetite por ativos de maior risco.

BANCO CENTRAL

Economistas sobem previsão da inflação neste ano e da Selic em 2025. Analistas elevam pela quinta semana consecutiva a previsão para o IPCA em 2024.

MINAS GERAIS

Renegociação da dívida dos estados pode tirar até R$ 44 bi por ano da União. Projeto em tramitação no Congresso reduz juros e correção monetária sobre os débitos, que somavam R$ 744,2 bilhões no fim de 2023.

ELEIÇÕES 2024

Paes é líder em popularidade digital no Rio, e Ramagem tem folga ante Tarcísio Motta. Paes é o candidato com maior popularidade digital no Rio.

ELEIÇÕES 2024

Marçal ativa símbolos bolsonaristas e provoca reações do ex-presidente. Sob pressão de aliados, Bolsonaro recua após elogiar influenciador em meio a insatisfações com Nunes.

STF

Moraes usou órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em NY. OUTRO LADO: Ministro afirma que todos os procedimentos ‘foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados’.

CONCURSO

CNU divulga gabarito oficial e abre prazo para recurso nesta terça (20); veja próximos passos. Provas foram realizadas no domingo (18); calendário prevê resultado final em 21 de novembro, após contestações.

ARTES PLÁSTICAS

Tela de Tarsila do Amaral tida como falsa pelo mercado é verdadeira, diz família. Quadro desconhecido até este ano, que estava no Líbano desde 1976, teve sua autenticidade questionada durante a SP-Arte.

GOVERNO LULA

Governo Lula minimiza fim das operações do X e vê tentativa de fugir da Justiça brasileira. Empresa de Elon Musk culpou Alexandre de Moraes, decidiu fechar escritório e demitir todos os funcionários no país.

VIOLÊNCIA

Favelas controladas pelo PCC concorrem com centro de SP como destino de celulares roubados. Delegados e um promotor citam Heliópolis e Paraisópolis como pontos de receptação de telefones.

CASO MARIELLE

Ex-bombeiro vai a júri popular por morte de Marielle Franco. Maxwell Simões Corrêa, o Suel, foi acusado de participação no crime pelo delator Élcio Queiroz; OUTRO LADO: Acusado negou participação em interrogatório.

