Magistrados do Espírito Santo são investigados acerca de aplicação de golpe

De acordo com o ´Estadão´, juízes e advogados do Espírito Santo são suspeitos de aplicar golpes para se apropriar do espólio de pessoas mortas que não tinham herdeiros.

Segundo as investigações, o grupo localizava pessoas mortas sem herdeiros que mantinham dinheiro em contas bancárias. Após o levantamento, os suspeitos fraudavam diversos documentos para se apropriar dos valores.

*informações repercutidas coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

