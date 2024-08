O governo federal está em vias de firmar um contrato de gestão das águas da transposição do rio São Francisco com os Estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Paralelamente, está em fase decisiva a modelagem de uma parceria público-privada (PPP) para a operação dos dois eixos do projeto, Norte e Leste, com previsão de leilão até o fim de 2025, informou o canal de notícias CNN Brasil.

