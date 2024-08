Começo de semana: destaques do noticiário pelo Brasil

Aliados de Lula comandam R$ 11 bilhões de emenda alvo do STF, Marina Silva defende que países com floresta sejam remunerados, Kamala tem em convenção do partido a chance de abrir dianteira contra Trump e outras notícias para começar esta segunda-feira (19).

CONGRESSO NACIONAL

Aliados de Lula comandam comissões com R$ 11 bilhões de emenda alvo do STF. Verbas das comissões escondem padrinhos, e senador diz que ‘todo mundo’ decide destino do recurso.

MARINA SILVA

Países com florestas precisam ser remunerados mesmo com desmatamento zero, diz Marina Silva. Legado do Brasil na COP30 deve incluir novo fundo que premia nações por manter vegetação de pé, afirma ministra do Meio Ambiente.

ELEIÇÕES 2024

1 em 4 candidatos mudou declaração de cor da pele entre eleições de 2020 e 2024. Ao menos 42 mil candidatos nas eleições municipais deste ano mudaram esse registro na Justiça Eleitoral.

CNU

CNU tem primeira edição marcada por alta abstenção, relatos de questões fáceis e forte calor. Inédito pelo tamanho e modelo, ‘Enem dos Concursos’ para 6.640 vagas teve 52,5% de candidatos faltosos.

BETS NO BRASIL

Brasileiro perdeu R$ 23,9 bi com apostas em 12 meses, diz Itaú. Jogadores desembolsaram R$ 68,2 bi e receberam R$ 44,3 bi; R$ 24,1 bi são cobrados em taxas não explicitadas por bts, mostram dados a partir do BC.

FESTA DO PEÃO DE BARRETOS

Festa do Peão de Barretos vira cidade com mercado e manicure. Espaço, que ainda tem farmácia, centro médico e delegacia provisória, recebeu investimento de R$ 10 milhões.

ELEIÇÕES NOS EUA

Convenção é chance de Kamala abrir dianteira a um mês de início da votação. Democrata, porém, precisa fugir de imagem de radical e minimizar impacto de protestos relacionados à guerra em Gaza.

ARTES CÊNICAS

Fernanda Montenegro emociona multidão com Simone de Beauvoir no parque Ibirapuera. Público formado sobretudo por jovens assistiu e ovacionou a leitura de ‘A Cerimônia do Adeus’ na noite deste domingo (18).

TELEVISÃO

Luciano Huck leva rabino ao Domingão para explicar funeral discreto de Silvio Santos: ‘Entendo a frustração’. Religioso falou sobre rito judaico em programa especial ao vivo em homenagem ao dono do SBT.

SÃO PAULO

Motorista é preso após atropelar família em calçada no Jabaquara, zona sul de SP. Condutor apresentava sinais de embriaguez, segundo o boletim de ocorrência; caso aconteceu neste sábado (17).

GUERRA DA UCRÂNIA

Zelenski fala pela 1ª vez sobre seu objetivo em incursão militar na Rússia. Presidente ucraniano pretende criar uma zona-tampão para evitar ataques russos por meio de cidades fronteiriças.

ASTRONOMIA

Superlua azul ocupará o céu a partir desta segunda (19). Superlua ocorre quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra; fenômeno vai durar até quarta-feira (21).

DATAFOLHA

6 em cada 10 brasileiros estão acima do peso, diz Datafolha. Apenas 11% dos entrevistados têm diagnóstico médico; 4% consideram utilizar medicamentos para emagrecer.

*Folhapress

